В Астраханской области из-за жаркой погоды раньше сроков зацвели первые лотосы

Обычный период массового цветения лотоса в регионе начинается с середины июля и длится до конца августа

АСТРАХАНЬ, 4 июля. /ТАСС/. Инспекторы на территории памятника природы регионального значения "Уваринский" на ерике Маракша в Камызяском районе Астраханской области зафиксировали первые в этом году цветущие лотосы, сообщили во вторник журналистам в службе природопользования и охраны окружающей среды региона.

"На ерике Маракша в Камызякском районе зафиксированы первые в этом году цветущие лотосы. Цветки краснокнижного растения обнаружены инспектором службы природопользования на территории памятника природы регионального значения "Уваринский". Раннее цветение связано с быстрым прогревом водоема", - говорится в сообщении.

Обычный период массового цветения лотоса в Астраханской области начинается с середины июля и длится до конца августа. Последние одиночные цветы можно наблюдать до середины сентября.

В пресс-службе уточнили, что лотос каспийский (орехоносный) занесен в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Астраханской области. В связи с этим срывать цветки и осуществлять заезд на плавательных средствах в заросли лотоса категорически запрещено. За уничтожение и повреждение цветка в соответствии со статьей 8.35 КоАП РФ предусмотрен административный штраф на граждан в размере до 5 тыс. рублей, на должностных лиц - до 20 тыс. рублей с обязательным возмещением нанесенного ущерба.

Астраханская область является самой северной точкой распространения лотоса на Земле. На Каспийском взморье раскинулись самые большие в мире дикорастущие лотосовые поля, которые составляют до 40 тыс. га. Цветок произрастает в ильменях, в заливах, на взморье, вдоль берегов многочисленных проток. Этот цветок давно стал неофициальным символом региона.