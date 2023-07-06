На острове Завьялова на Колыме сформировалась устойчивая популяция овцебыков

После последнего отела на свет появились девять телят

ТАСС, 6 июля. Самую южную в Евразии, колымскую, популяцию овцебыков острове Завьялова в Магаданской области можно считать сформированной после самого массового отела за последние три года, сообщил в четверг ТАСС инвестор туристического проекта на острове Игорь Донцов.

"Последний отел стал самым массовым за последние три года - это сразу девять телят. Все выжили и хорошо себя чувствуют", - рассказал собеседник агентства.

Овцебыки - это редкие и уникальные животные родом из ледникового периода, имеющие охранный статус. Обычно за один раз самка этих млекопитающих может выносить только одного теленка. Ранее ТАСС сообщал, что в 2018 и 2020 годах на остров Завьялова были завезены из арктических районов Якутии две партии овцебыков. Первый теленок появился на свет 9 мая 2021 года и получил имя Победа, спустя год родились еще два.

Каждое животное круглосуточно находится под надзором егерей.

Остров и туризм

Остров Завьялова (около 40 тыс. га заповедного леса, скал и каменистых пляжей) в Охотском море стал необитаемым в 1990-х годах. До этого там работали метеостанция, маяк и рыбзавод. С 2018 года остров стал местом обитания овцебыков, которые по планам должны стать одной из главных достопримечательностей для туристов. Добраться до него можно морем за три часа на быстроходных лодках.

Компания "Экспедиция-тур" с 2019 года создает на острове современный туристический комплекс. Инвестор и власти Колымы уверены, что объект, который планируется достроить в 2023 году, будет пользоваться спросом не только у жителей Магаданской области, но и туристов из других регионов России. Вице-президент Русского географического общества, академик РАН Петр Бакланов высказывал мнение, что остров Завьялова имеет все шансы стать одним из самых популярных туристических объектов на Дальнем Востоке. По его мнению, это будет способствовать развитию не только туризма, но и бизнеса.