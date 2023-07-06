В Тульской области в 2024 году модернизируют 49 объектов здравоохранения

На эти работы будет затрачено порядка 620 млн рублей

ТУЛА, 6 июля. /ТАСС/. Капитальный ремонт 49 объектов здравоохранения проведут в Тульской области в 2024 году по программе модернизации первичного звена здравоохранения. На эти работы будет затрачено порядка 620 млн рублей, сообщила пресс-служба правительства региона.

"В 2024 году капитально отремонтируют 49 объектов здравоохранения на сумму порядка 620 млн рублей. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация по всем объектам, ведутся конкурсные процедуры", - говорится в сообщении по итогам заседания регионального правительства.

Отмечено, что на двух объектах уже начаты работы по капитальному ремонту - в Щекинском филиале поликлиники №3 и Киреевской амбулатории.

Поясняется, что первичное звено - самое объемное в системе здравоохранения и самое востребованное у жителей региона. "В Тульской области ведется системное обновление поликлиник, амбулаторий и фельдшерских пунктов", - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что власти Тульской области направят около 7,5 млрд рублей до 2025 года на ремонт и строительство фельдшерско-акушерских пунктов, поликлиник и других учреждений первичного звена здравоохранения. Порядка 90% из этой суммы поступит из федерального бюджета. В регионе будут заново возведены 60 объектов, заменены 103 фельдшерско-акушерских пункта, капитально отремонтированы больше 150 объектов учреждений здравоохранения - поликлиник, врачебных амбулаторий и кабинетов врачей общей практики.