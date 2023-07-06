Пермский Театр-Театр представил аудиоспектакль для прослушивания в электричке "ПопуТТчики"

В спектакле задействованы 80 голосов реальных пассажиров пригородных электричек

ПЕРМЬ, 6 июля. /ТАСС/. Пермский академический Театр-Театр представил аудиоспектакль "ПопуТТчики", предназначенный для прослушивания в электричке на кольцевом маршруте наземного метро Перми, передает корреспондент ТАСС.

"Идея спектакля в том, чтобы насытить опыт совершенно простого, повседневного путешествия по кольцевому маршруту электрички историями тех людей, которые находятся рядом с вами в этом путешествии. Это самые разные люди, которые едут по самым разным делам, и у них есть масса интересных историй. В обычной ситуации, когда вы пассажир поезда, вы вряд ли успеете и даже захотите подойти к десяткам из этих людей, узнать у них, как их зовут, откуда и куда они направляются и как вообще они чувствуют себя прямо сейчас. Мы сделали эту работу за зрителей, собрали массу интервью и создали спектакль длиной всего 1 час 20 минут, в котором 80 голосов рассказывают истории о своей жизни, которые, возможно, перекликаются с историями зрителей", - рассказал журналистам один из авторов аудиоспектакля Андрей Платонов.

В спектакле задействованы 80 голосов реальных пассажиров пермских пригородных электричек. Здесь и студент, который готовится к экзамену по искусственному интеллекту, музыкант, играющий в поезде известные песни, женщина, проходящая лечение от рака, семейная пара лыжников и многие другие. По словам Платонова, среди них есть и одно сквозное действующее лицо - реальный проводник пригородного поезда. "Она будет нашим проводником и в эти истории, потому что она их слышит также, как и мы", - пояснил автор проекта.

Пассажиры электричек в спектакле рассказывают о том, куда и откуда они едут, чем занимаются, о чем мечтают и куда хотели бы вернуться. По словам создателей проекта, в их обычных историях из повседневной жизни, если вслушаться, всегда находится место чуду. Но для того, чтобы проникнуться этим, зрителю необходимо расслабиться. "Потому что поездка по кольцевому маршруту - это такая медитативная история: вид за окном, плавное движение поезда. Наш спектакль устроен так же - в нем нет каких-то резких вещей, эти истории растворяют в себе", - отметил Платонов. Он также добавил, что аудиоспектакль совершенно бесплатный, для того чтобы его услышать, необходимо купить только билет на электричку и подключиться к спектаклю на сайте Театра-Театра.

Пермский академический Театр-Театр - один из ведущих театров Перми. Он был создан в 1927 году как театр рабочей молодежи, а затем стал называться драматическим. В 2007 году Пермский академический театр драмы переименовали в Театр-Театр, главной идеей превращения было создание внутри театра особого сценического пространства, посвященного театру как роду искусства и вмещающего в себя максимальное количество театральных форм. Спектакли театра неоднократно были удостоены российской премии "Золотая маска".