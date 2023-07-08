В городе Комсомольское в ДНР отремонтировали водопроводную насосную станцию

Зампред правительства Бурятии Евгений Луковников рассказал, что на эти цели потратили 11,6 млн рублей из бюджета республики

УЛАН-УДЭ, 8 июля. /ТАСС/. Строители из Бурятии решили проблему с водоснабжением для 12 тыс. жителей Старобешевского района Донецкой Народной Республики (ДНР), капитально отремонтировав водопроводную насосную станцию в городе Комсомольское. Об этом сообщил ТАСС зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.

"Оборудование водопроводной насосной станции давно требовало замены. С этой задачей справились наши строители. На капитальный ремонт данного объекта было затрачено 11,6 млн рублей из бюджета Бурятии", - сообщил Луковников.

Он пояснил, что вода поступает в город по глубинным насосам, попадая в резервуар чистой воды объемом 6 тыс. куб. м, а из резервуара - насосным оборудованием по сетям к потребителям разных населенных пунктов: в дома 10,5 тыс. жителей города Комсомольское и 1,5 тыс. жителей трех сел.

Восемь специалистов компании "Строительное управление" из Бурятии произвели полный демонтаж полуторатонных опорных конструкций, заменили трубы отопления и водоснабжения, задвижки, пять центробежных насосов с электродвигателем, а также смонтировали фундамент на 14,4 кв. м.

В мае рабочие из Бурятии отремонтировали 10 км водовода Кипучая Криница - Старобешево. Это помогло обеспечить водой более 6 тыс. жителей и всю местную социальную инфраструктуру. Старый водовод был в критическом состоянии. Стоимость нового объекта - 345 млн рублей.

Подшефный район

Во время поездки в ДНР 16 июня 2022 года глава Бурятии Алексей Цыденов подписал соглашение о сотрудничестве со Старобешевским районом, с этого момента регион начал оказывать помощь подшефному району ДНР.

Министерство строительства и модернизации Республики Бурятия курирует там строительно-монтажные работы 8 объектов, разработку проектной документации по 22 объектам и текущий ремонт дорог на семи участках.

В прошлом году в подшефном районе отремонтировали 52 социальных объекта: школы, детские сады, многоквартирные дома, району переданы грузовые автомобили, оргтехника, компьютеры и учебники для школ, на эти цели было выделено порядка 500 млн рублей.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил ТАСС, что в 2023 году из бюджета Бурятии на восстановление инфраструктуры и закупку необходимого оборудования подшефной территории направят 324 млн рублей.