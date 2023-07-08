Регионы Северного форума будут развивать кино и IT на площадках Югры

Одной из таких площадок станет международный фестиваль кинематографических дебютов "Дух огня"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 июля. /ТАСС/. Ханты-Мансийский автономный округ выступит площадкой для развития кинопроизводства и цифровой сферы международной организации северных регионов Северный форум. Об этом сообщила глава Югры Наталья Комарова в ходе заседания совета губернаторов на XV генеральной ассамблеи Северного форума в Ханты-Мансийске.

"Отмечу отдельные направления деятельности в период председательствования Югры в Северном форуме на 2023-2025 годы. <...> Для динамичного развития регионов Арктики и Севера важное значение имеет преодоление цифрового неравенства. Для этого создадим международную экспертную группу для обсуждения путей решения этих вопросов на площадке XV международного IT-форума в Ханты-Мансийске с участием стран БРИКС и ШОС. <...> Также в ходе реализации проекта Северного форума Международный Арктический центр культуры и искусства объединим усилия в области кинопроизводства. Площадка - зарекомендовавший в мире международный фестиваль кинематографических дебютов "Дух огня", проходящий в Ханты-Мансийске", - сказала Комарова.

Международной неправительственной организацией, объединяющей губернаторов северных регионов, является Северный форум. Он рассматривается как инструмент расширения неполитического диалога между губернаторами арктических и северных регионов разных стран, руководителями муниципалитетов и организаций. В Северный форум входят регионы РФ (Красноярский край, Чукотка, Югра, Якутия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ, Колыма, Приморье, Камчатка), а также Исландии (город Акурейри), США (штат Аляска), Республики Корея (провинция Кангвон), Финляндии (регион Лапландия). До 2013 года секретариат Северного форума располагался в Анкоридже (Аляска), в настоящее время - в Якутске.