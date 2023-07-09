В Иркутской области установили единый день памяти

Его сделали нерабочим

ИРКУТСК, 9 июля. /ТАСС/. Новый нерабочий день - Единый день памяти - установили в Иркутской области для того, чтобы жители смогли посетить могилы родственников, не отпрашиваясь с работы. Дата будет скользящей, первый нерабочий Единый день памяти будет в 2024 году, сообщила в воскресенье пресс-служба областного правительства.

"У всех религий есть дни, когда люди должны вспоминать умерших родственников, посещать их могилы. Многие сотрудники компаний в эти дни стараются получить отгул или как-то отпроситься с работы. Это создает неудобства и им самим, и работодателям. Введение Единого дня памяти поможет решить эту проблему", - приводятся в сообщении слова губернатора региона Игоря Кобзева.

Глава Приангарья подписал закон, устанавливающий с 2024 года в регионе Единый день памяти, который будет нерабочим. Дата является скользящей. В 2024 году это 14 мая, в 2025 году - 29 апреля, в 2026 году - 21 апреля, в 2027 году - 11 мая.

В пресс-службе отметили, что подобные дни есть и в других регионах России, например, в Саратовской и Пензенской областях, Ставропольском крае. Объявление религиозных праздников нерабочими днями разрешено федеральным законом "О свободе совести и о религиозных объединениях".