В 13 регионах России в ближайшие дни прогнозируется сильная жара

Среди них Кировская, Курганская, Омская, Оренбургская и Свердловская области

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Кировскую, Курганскую, Омскую, Оренбургскую, Свердловскую, Самарскую, Саратовскую, Тюменскую, Челябинскую области, Башкирию, Татарстан, Удмуртию и Пермский край в ближайшие дни ожидает жара до плюс 33-41 градуса. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Наиболее жаркая погода в ближайшие дни прогнозируется в Приволжском федеральном округе - температура выше нормы на 6-11 градусов. В Пермском крае, Кировской области, Удмуртии температура будет достигать 33-36 градусов, в Башкортостане - 33-38 градусов, в Татарстане - до 38 градусов, в Оренбургской области - до 40 градусов", - сообщил он.

По словам Вильфанда, очень жаркая погода также ожидает Самарскую, Саратовскую, Свердловскую, Челябинскую, Курганскую области в ближайшие дни. Температура в этих регионах будет достигать плюс 38-41 градуса.

Температура выше нормы на 8-10 градусов также ожидает Омскую и Тюменскую области с 10 по 13 июля. Воздух будет прогреваться до плюс 34-36 градусов.