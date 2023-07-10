Во Владивостоке завершилась реконструкция домашней арены спидвейного клуба "Восток"

На стадионе "Авангард" 13 июля состоится домашняя гонка по спидвею между командами "Восток" и "Турбина"

ВЛАДИВОСТОК, 10 июля. /ТАСС/. Во Владивостоке завершилась реконструкция стадиона "Авангард", сообщил в понедельник в своем Telegram-канале глава города Константин Шестаков.

"Реконструкция стадиона "Авангард" завершилась во Владивостоке. Был проведен большой объем работ - полностью обновлено поле стадиона, трек для мотогонок, трибуны для зрителей", - написал Шестаков.

Он уточнил, что сейчас специалисты наводят порядок перед первой домашней гонкой по спидвею между командами "Восток" (Владивосток) и "Турбина" (Балаково), которая состоится 13 июля.

Пресс-служба городской администрации 23 января сообщила о завершении первого этапа реконструкции стадиона, о том, что полностью готово спортивное ядро, боксы для мототехники, административный корпус. Спортивное поле стадиона включает легкоатлетическую дорожку с прорезиненным покрытием, площадки для игры в минифутбол и баскетбол. Использовать их жители города смогут по предварительной записи и в период, когда не проводятся тренировки и соревнования по спидвею. Для мотокросса, зимнего и летнего спидвея полностью готова гаревая дорожка. Во время гонок будут использоваться специальные надувные борта для безопасности спортсменов.

Также здесь установили ограждение, современную систему освещения и большой LED-экран для демонстрации интересных моментов гонок и других видео.

Строительные работы на стадионе начались в августе 2020 года. Как сообщала пресс-служба городской администрации, после начала земляных работ и вскрытия грунта выявили неучтенные подземные коллекторы ливневой канализации, старые сети и другие сложности. Из-за этого пришлось приостановить работы и вносить в проектную документацию изменения - всего 48 корректировок, что существенно затянуло сроки стройки. Затягивание работ, финансируемых в рамках единой субсидии на развитие центров экономического роста, на некоторых объектах, в том числе, стадионе "Авангард", стало одним из поводов для претензий к бывшему мэру города Олегу Гуменюку, который ушел в отставку в мае 2021 года.

Стадион "Авангард" во Владивостоке является домашним для спидвейного клуба "Восток". Его построили в 1946-1947 годах. Это единственный на Дальнем Востоке специализированный стадион для соревнований по трековым мотогонкам.