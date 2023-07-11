В Красноярском крае вещи игуменьи XIX века передали в музей

Их нашли археологи во время раскопок

КРАСНОЯРСК, 11 июля. /ТАСС/. Вещи настоятельницы Енисейского Иверского женского монастыря Афанасии, найденные археологами во время раскопок в Красноярском крае, передали в Енисейский музей-заповедник. Об этом ТАСС сообщила директор музея Елена Белошапкина.

"Коллекция вещей игуменьи Афанасии была предана нам археологами для изучения. Сейчас вещи являются государственным музейным фондом. После их изучения, описания и реставрации они будут выставлены как экспозиция в церкви Иверской богоматери, где находятся останки игуменьи. Матушка Афанасия очень почитается в Сибири, поэтому многим будет интересна экспозиция ее вещей", - сообщила Белошапкина.

В музей была передана шелковая ряса, фрагменты головного убора, части кожаной обуви, фрагменты пояса и покрывала, четки, крест. Также были отданы части гроба.

Археологические раскопки проходили в Енисейске на севере Красноярского края в 2017-2018 годах. Во время работ на территории монастыря случайно было обнаружено захоронение. Позже ученые установили, что оно принадлежит настоятельнице монастыря - игуменье Афанасии. В склепе были найдены одежда и личные вещи игуменьи.

Игуменья Афанасия (Потемкина) (1821-1890) родилась в Енисейске, принадлежала к знатному роду. Воспитывалась в монастыре, где и была пострижена в монашество. После пожара 1869 года, когда монастырь полностью сгорел, Афанасия получила разрешение на строительство нового монастыря. Здесь она организовала церковно-приходскую школу и свечной завод. За свою службу награждена наперсным крестом от Святейшего Синода.