В Тверской области дорогу Редкино - Озерки отремонтировали досрочно

В нормативное состояние приведена вся трасса - 4,6 км

ТАСС, 12 июля. Дорожники на два месяца раньше завершили работу на участке дороги Редкино - Озерки в Тверской области, которая соединяет два крупных населенных пункта, где проживают более 12 тыс. человек. Темпы дорожных работ в 2023 году будут увеличивать, так как их объем на треть больше, чем в прошлом году, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Автодорога Редкино - Озерки отремонтирована по национальному проекту "Безопасные качественные дороги". В нормативное состояние приведена вся трасса - 4,6 км, в том числе, подъезд к деревне Турыгино. Подрядная организация выполнила работы на два месяца раньше срока, предусмотренного контрактом", - говорится в сообщении.

Автодорога межмуниципального значения Редкино - Озерки расположена в Конаковском округе и соединяет два крупных населенных пункта, где проживают более 12 тыс. человек. По трассе курсируют автобусы общественного транспорта, запущенные по новой модели пассажирских перевозок.

Власти региона намерены увеличить темпы дорожных работ в 2023 году. "Накануне на заседании регионального правительства губернатор Игорь Руденя при рассмотрении отраслевой программы подчеркнул: в 2023 году будет отремонтировано 830 км дорог, на треть больше, чем в 2022-м, но, учитывая большую протяженность трасс в Верхневолжье, объемы и темпы дорожных работ необходимо увеличивать", - добавили в пресс-службе.

В 2023 году досрочно завершен ремонт трассы Москва - Рига - Торопец - Плоскошь, Сонково - Кой и Выдропужск - Спирово общей протяженностью 30 км.