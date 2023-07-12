Число проектов на Сибирской венчурной ярмарке вырастет в четыре раза в 2023 году

На ней будут представлены стартапы по направлениям цифровых, индустриальных и биотехнологий

НОВОСИБИРСК, 12 июля. /ТАСС/. Число проектов, отобранных для участия в Сибирской венчурной ярмарке, которая пройдет в Новосибирске с 22 по 25 августа, вырастет в четыре раза - до 80. Будут представлены стартапы по направлениям цифровых, индустриальных и биотехнологий, рассказала в пресс-центре ТАСС заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова.

"В этом году Сибирская венчурная ярмарка принимает проекты от наших регионов Сибирского федерального округа, мы в целом значительно увеличили возможности этой ярмарки. Если традиционно по четыре - пять проектов отбирали по четырем направлениям, то в этом году мы отбираем почти 80 проектов", - сказала Мануйлова.

Она также добавила, что в этом году впервые на ярмарке будет представлено направление креативных индустрий. "В Новосибирской области - эта область особая, потому что мы являемся лидерами по креативным индустриям в Сибирском федеральном округе и попадаем в пятерку на федеральном уровне", - сказала Мануйлова.

Также на ярмарке будут представлены 20 молодежных проектов.

Директор Новосибирского областного инновационного фонда Александр Николаенко добавил, что в числе проектов представят отечественные современные медицинские "умные" кровати, позволяющие автоматически менять положение пациента, разработки в области беспилотных авиасистем, сверчковые фермы для создания полезной еды.

Мануйлова также отметила, что при разработке программы ведется серьезная работа по подбору индустриальных компаний. "Уже сегодня мы озадачены, чтобы у каждого из проектов был потенциальный инвестор, и люди, которые заинтересованы в этой продукции, смогли встретиться на Сибирской венчурной ярмарке", - сказала она.