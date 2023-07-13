В Кирове затраты на создание кампуса мирового уровня оценили в 20 млрд рублей

Регион готовит заявку для участия в конкурсе Минобрнауки РФ в 2023 году на получение федеральной поддержки

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Кировская область утвердила дорожную карту по строительству кампуса мирового уровня и выделила земельный участок для общежитий, конгресс-центра и других объектов. Предполагаемый объем финансирования проекта оценен в 20 млрд рублей, сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко по итогам его встречи с губернатором Кировской области Александром Соколовым.

"В рамках встречи губернатор рассказал о подготовке проекта создания в Кировской области университетского кампуса. На текущий момент разработана и утверждена дорожная карта проекта, выделен земельный участок под строительство четырех общежитий гостиничного типа на 3 тыс. мест, конгресс-центра, центра допобразования школьников и других объектов. Предполагаемый объем финансирования - 20 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас регион готовит заявку для участия в конкурсе Минобрнауки РФ в 2023 году на получение федеральной поддержки по созданию кампуса мирового уровня. "В случае ее одобрения объект сыграет важную роль в социально-экономическом развитии региона, обеспечив его инфраструктурой для притяжения талантливой молодежи, в том числе из соседних субъектов", - подчеркнули в ведомстве.

Подготовка к юбилею

На встрече Соколов доложил Чернышенко о подготовке к 650-летию Кирова. Юбилей город отметит 12 июня 2024 года вместе с Днем России. В планах - проведение концертов с участием российских звезд, гастроли солистов Большого театра России и Мариинского театра.

"Сейчас Киров "оделся" в строительные леса. Ведется много работ, как по ремонту жилых зданий, так и социальных и культурных учреждений, делаем дороги, тротуары, парки. Жители и гости города ждут изменений во внешнем облике Кирова", - сказал Соколов.

В Кирове уже отремонтированы два объекта культурного наследия - Приказная изба и Репинский особняк. В этом году начнется реставрация дома-музея Салтыкова-Щедрина, библиотеки им. Герцена, Вятского художественного училища им. Рылова. В 2024 году будут отремонтированы музей им. Грина, детская филармония, городской клуб ветеранов. Всего к юбилею города отремонтируют 11 объектов культурного наследия Кирова. В городе продолжаются работы по капитальному ремонту фасадов и крыш многоквартирных домов, ведется благоустройство двух крупных парков - имени Кирова и Александровского сада. В исторической части города появятся новые общественные пространства. К юбилею планируется обновить фасад здания железнодорожного вокзала и провести ремонт аэровокзального комплекса.

"В преддверии празднования 650-летия Кирова руководство региона проводит большую работу по восстановлению исторического облика города, реставрации домов и обновлению инфраструктуры, - подчеркнул вице-премьер, председатель федерального оргкомитета по празднованию юбилея Кирова Чернышенко. - Минкульт России дополнительно прорабатывает перечень инфраструктурных проектов для включения в план празднования. Особый акцент в совместной работе делается на повышение туристической привлекательности Кировской области. Уверен, подготовленный событийный план мероприятий в рамках Дня города впечатлит как местных жителей, так и гостей региона".