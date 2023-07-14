В Приморье в 2023 году трудоустроят 90 земских докторов и фельдшеров

В правительстве региона отметили, что привлечение кадров является одним из приоритетных направлений национального проекта "Здравоохранение"

ВЛАДИВОСТОК, 14 июля. /ТАСС/. Больницы и поликлиники Приморского края примут на работу в 2023 году по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" 90 медицинских специалистов, в прошлом году по тем же программам были трудоустроены 70 человек. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"С начала года 21 врач и 9 специалистов среднего медперсонала трудоустроились в медучреждения Приморья по федеральным программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Всего до конца года по этим программам будут приняты 90 специалистов. В 2022 году по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в больницы и поликлиники Приморского края были трудоустроены 70 медиков", - сообщила пресс-служба.

По данным краевого Минздрава, в этом году по обеим программам уже приступили к работе 7 терапевтов, 4 педиатра, 2 акушера-гинеколога, 2 офтальмолога, 2 хирурга, детский хирург, травматолог-ортопед, онколог и анестезиолог-реаниматолог. Также 7 фельдшеров устроились на работу в скорую медицинскую помощь, еще 2 - в фельдшерско-акушерские пункты, говорится в сообщении.

"Как уточнили в Министерстве здравоохранения Приморья, в рамках программы медицинские работники получили выплаты от 500 тыс. до 2 млн рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что привлечение кадров является одним из приоритетных направлений национального проекта "Здравоохранение" и федеральной программы модернизации первичного звена здравоохранения, в рамках которой в Приморье до 2025 года планируется построить 28 новых медицинских объектов.

В середине июля 25 приморским больницам были переданы 58 новых санитарных автомобилей российского производства. На церемонии вручения ключей глава региона Олег Кожемяко подчеркнул, что новая техника улучшит рабочие условия медиков, позволит доставлять бригады врачей на дом, привозить пациентов из отдаленных сел, перевозить медикаменты.