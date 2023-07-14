В Тюмени при господдержке откроют центр нефтегазового машиностроения

Он будет действовать на базе многопрофильного колледжа Тюменского индустриального университета

ТЮМЕНЬ, 14 июля. /ТАСС/. Тюменский индустриальный университет (ТИУ) откроет центр нефтегазового машиностроения "М-Тех" на базе многопрофильного колледжа ТИУ. По федеральному проекту "Профессионалитет" вуз получит 100 млн рублей, сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций ТИУ.

"В Тюменском индустриальном университете появится Центр развития кадрового потенциала нефтегазового машиностроения "М-Тех" в рамках федерального проекта "Профессионалитет". Выигранный грант в размере 100 миллионов рублей направлен на создание центра, где будут готовить кадры по востребованным, перспективным рабочим профессиям и специальностям машиностроительной индустрии. Более того, "М-Тех" станет единой площадкой взаимодействия ведущих предприятий отрасли нефтегазового машиностроения", - говорится в сообщении.

Открытие центра позволит обновить 30 образовательных программ, по которым будет обучаться около 2 тыс. человек, с учетом потребностей индустриальных партнеров. На деньги гранта в многопрофильном колледже ТИУ оборудуют семь лабораторий, полигон и дооснастят уже существующие. Партнерами центра станут ПАО "Тюменские моторостроители", ООО "Газпромнефть - Заполярье", АО "Транснефть - Сибирь", АО "СУЭНКО", ООО "НИПИ "Нефтегазпроект".

Проект "Профессионалитет" стартовал 1 сентября 2022 года. Он подразумевает, что отрасли, которые нуждаются в высококвалифицированных специалистах, станут полноправными заказчиками кадров. Проект нацелен на сокращение сроков обучения рабочим профессиям в колледжах.