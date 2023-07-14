В Липецкой области свыше 1 тыс. человек прошли профессиоанльное переобучение с начала года

Стать участниками программы бесплатного профобучения и переобучения могут безработные граждане, граждане старше 50 лет, граждане предпенсионного возраста

ЛИПЕЦК, 14 июля. /ТАСС/. Свыше 1 тыс. жителей Липецкой области с начала текущего года прошли программы профессионального переобучения для того, чтобы найти себе новую работу. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Игорь Артамонов.

"Обучение по нацпроекту "Демография" с начала года прошли свыше 1 тыс. жителей, это почти в два раза больше, чем за тот же период в 2022 году", - сказал он. По словам Артамонова, наибольшим спросом пользуются программы по работе на маркетплейсах и в сфере бьюти-индустрии. "Сегодня трудовая деятельность, несомненно, является одной из важнейших жизненных ценностей, и мы прилагаем максимум возможностей для обеспечения всех жителей работой с достойной заработной платой", - отметил Артамонов.

Губернатор напомнил, что профподготовку или переподготовку можно пройти по более 300 направлениям - от сварщика до IT-специалиста. Обучение длится от 72 до 506 часов, имеет разные форматы, в том числе дистанционный.

Стать участниками программы бесплатного профобучения и переобучения могут безработные граждане, граждане старше 50 лет, граждане предпенсионного возраста, женщины в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, а также неработающие женщины, имеющие детей дошкольного возраста, отдельные категории граждан в возрасте до 35 лет, граждане, находящиеся под риском увольнения, ветераны боевых действий, принимавшие участие в специальной военной операции, члены семей лиц, погибших при выполнении задач в ходе СВО. "Важно, чтобы у людей всех возрастов была возможность улучшить свои профессиональные навыки, а при необходимости - получить новую профессию", - заключил Артамонов.