Замглавы МО РФ проинспектировал строительство школы в Твери

Школа рассчитана на 1 224 места

ТАСС, 14 июля. Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов проинспектировал ход строительства школы в Твери, над которой работают специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.

"К первому сентября текущего года возводимая специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны России новая школа на 1 224 места в микрорайоне "Южный" города Твери начнет работу. Ход строительства проинспектировали сегодня заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов и губернатор Тверской области Игорь Руденя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас на площадке работают 350 человек и задействовано 10 единиц техники. Уже завершается монтаж кровли и фасада здания школы, устанавливаются перегородки на этажах, проводится прокладка инженерных систем и отделка помещений.

Школа рассчитана на 1 224 места, в ней также предусмотрена библиотека, два бассейна, актовый и спортивные залы и столовая. "На улице создадут спортивное ядро с футбольным полем, баскетбольной зоной, площадками для построений, спортивных игр, беговыми дорожками", - говорится в сообщении.

При участии Военно-строительного комплекса МО РФ в Тверской области также строятся четыре поликлиники, две из которых планируется открыть уже к 1 сентября, а также ряд спортивных объектов.