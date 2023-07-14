Вторую очередь парка "Притяжение" торжественно открыли в Магнитогорске

Одним из ключевых объектов второй очереди стал искусственный видовой холм высотой 36 м к уровню прилегающей улицы

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 14 июля. /ТАСС/. Вторую очередь мультифункционального паркового пространства (100 га) "Притяжение" торжественно открыли в пятницу в Магнитогорске. Одним из ключевых объектов второй очереди стал искусственный видовой холм высотой 36 м к уровню прилегающей улицы, передает корреспондент ТАСС.

Инициатором и ключевым инвестором проекта "Притяжение" выступает председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ПАО "ММК") Виктор Рашников. Вместе с ним в открытии второй очереди проекта приняли участие полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

"Год назад пустили первую очередь. За год посетили парк 893 тыс. человек. Год назад пообещали - и сделали. Вторую очередь запустили", - сказал во время торжественной церемонии открытия Рашников.

В пресс-службе ММК сообщили журналистам, что одним из основных объектов второй очереди стал искусственный видовой холм высотой 36 м, на вершине которого оборудована смотровая площадка. На холме построены различные объекты для активного отдыха: трассы с всесезонным покрытием для начинающих сноубордистов и горнолыжников, для катания на тюбингах и занятий маунтинбайком.

Также, по данным пресс-службы, в составе объектов второй очереди готовится к открытию зиплайн-троллей - металлический трос длиной 440 м, по которому можно совершить скоростной спуск к искусственному озеру, которое состоит из двух водоемов (верхнего и нижнего, общая площадь зеркала озера - 12 га, максимальная глубина достигает 6 м). Над водоемом построен большой видовой мост протяженностью 400 м. К услугам гостей городского курорта лодочная станция и пляж, остров для пикников, экологическая тропа, а также парящая над водной гладью сцена, другие объекты.

Проект "Притяжение" предполагает комплексное освоение территории площадью около 400 га, которое завершится созданием круглогодичного мультифункционального паркового пространства, концептуально поделенного на кластеры с всесезонными формами досуга (развлечение, образование, спорт) и комплексом зданий общей площадью около 100 тыс. кв. м. На одной территории расположатся образовательные, музейные, общественно-деловые, спортивно-событийные, гостиничные, парково-рекреационные объекты. В июле прошлого года вошла в строй первая очередь проекта общей площадью 27 га, из которых 23 га - это парковая территория с зелеными насаждениями и прогулочными дорожками.