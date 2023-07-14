В Татарстане до конца года появится музей образования и сквер учителя

В регионе также планируют провести XIII Международный фестиваль школьных учителей, фестиваль педагогических династий "Диалог поколений", всероссийские научно-практические конференции

КАЗАНЬ, 14 июля. /ТАСС/. План мероприятий на второе полугодие, приуроченных к проведению Года педагога и наставника, утвержден в Татарстане. В республике планируется создать музей образования и сквер учителя, следует из распоряжения премьер-министра Татарстана Алексея Песошина.

"Утвердить прилагаемый план основных мероприятий на второе полугодие 2023 года по проведению в Республике Татарстан Года педагога и наставника", - говорится в документе.

В частности, в течение полугодия запланировано создание музея образования Республики Татарстан, установка памятника и создание сквера учителя, издание книги о системе образования республики.

Также в рамках Года педагога и наставника в Татарстане планируют провести XIII Международный фестиваль школьных учителей, фестиваль педагогических династий "Диалог поколений", всероссийские научно-практические конференции и др.

2023 год по решению президента России Владимира Путина объявлен Годом педагога и наставника. В конце февраля правительство утвердило план соответствующих мероприятий.