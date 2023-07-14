В Великом Новгороде состоялась закладка первого камня в будущий Дом юстиции

Мероприятие прошло по случаю 280-й годовщины со дня рождения первого российского министра юстиции Гавриила Державина

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 июля. /ТАСС/. Министр юстиции РФ Константин Чуйченко и губернатор Новгородской области Андрей Никитин заложили в Великом Новгороде первый камень в основание будущего Дома юстиции. Мероприятие прошло по случаю 280-й годовщины со дня рождения первого российского министра юстиции Гавриила Державина, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что камень был привезен из деревни Званка, где располагалось родовое имение Гавриила Державина. Он ляжет в основание трехэтажного здания Дома юстиции площадью более 3 тыс. кв. м, где расположатся региональные управление Минюста России и Государственное юридическое бюро, Новгородская лаборатория судебной экспертизы Минюста, а также музей Державина.

"Дом юстиции - это место для людей, в первую очередь, а не для юристов. Мы планируем создать там присутственные места для организаций, которые будут оказывать услуги содействия, в том числе и бесплатную юридическую помощь. Там будут предусмотрены мощности для правового воспитания", - приводится цитата Чуйченко.

Как отметил Никитин, Дом юстиции повысит скорость и качество оказания юридических услуг жителям региона.

О мероприятиях

В рамках празднования 280-летия со дня рождения Гавриила Державина в Великом Новгороде также открыли памятник первому российскому министру юстиции. Бронзовую фигуру Державина высотой порядка четырех метров создал скульптор Алексей Степаненко. Создание и установка памятника, а также работы по благоустройству площади осуществлены при поддержке Минюста России и правительства Новгородской области.

Также Андрей Никитин, Константин Чуйченко и Митрополит Новгородский и Старорусский Лев посетили Варлаамо-Хутынский монастырь, где находится могила Гавриила Державина, присутствовали на панихиде в приделе Спасо-Преображенского собора. Гости монастыря возложили цветы к месту захоронения Державина.

"Для нас большая честь, что Новгородская область выбрана центром праздника. Спасибо федеральным коллегам за поддержку, развитие юридического компонента нашей работы. Не так много людей, которых через 280 лет вспоминают с такой теплотой", - цитирует пресс-служба регионального правительства губернатора Новгородской области.

О Державине

Гавриил Державин родился в 1743 году. Начинал свою военную службу с рядового гвардейца в Преображенском полку. В 1773-1775 годах уже в офицерской должности участвовал в подавлении восстания Емельяна Пугачева. Был членом Императорской российской академии, соавтором первого толкового словаря русского языка. Занимал должности руководителя Коммерц-коллегии (1794-1796, 1799), генерал-прокурора Правительствующего Сената и министра юстиции (1802-1803).