Ленобласть заявила, что в Госсовете обобщат предложения регионов по развитию автотуризма

Губернатор Александр Дрозденко предложил также уделить внимание туристическим и культурным объектам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Участники рабочей группы по развитию авто- и мототуризма комиссии Госсовета разработают концепцию, в которой отразят пожелания представителей 50 регионов РФ по этой теме, включая улучшение инфраструктуры, нормативной базы и повышение безопасности. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко после проведения заседания рабочей группы в Выборге.

"Сегодня в Выборге на заседании рабочей группы профильной комиссии Госсовета России обсудили развитие авто- и мототуризма. Поддержал тему, приехал на мотоцикле. Вместе с коллегами готовим соответствующую концепцию, применить которую сможем повсеместно в России. Основные точки роста - развитие дорожной сети и придорожной инфраструктуры, совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечение безопасности путешественников, в том числе стабильное покрытие сигналом сотовой связи на всех туристских маршрутах", - отметил Дрозденко.

Он предложил также уделить внимание туристическим и культурным объектам - их реставрации и подготовке, чтобы туристы стремились там побывать.

В заседании приняли участие представители власти, эксперты разного профиля, а также опытные караванеры, которые прибыли в Выборг на международный мотофестиваль "Балтик ралли" из разных регионов в рамках патриотического мотопробега "Владивосток - Выборг". Всего в рабочую группу входят более 60 человек.

Как сообщила пресс-служба областного правительства, члены рабочей группы обобщили информацию о существующих проблемах для развития авто- и мототуризма и путях их решения от 50 регионов России. "Общими для всех стали такие решения, как закрепление на законодательном уровне понятий "автомобильный туризм", "мототуризм", "кемпинг", "придорожный сервис", "караван", "автотуристский кластер". Для развития придорожного сервиса регионам нужна федеральная и региональная инвестиционная поддержка. Кроме того, должны быть разработаны единые требования по обеспечению безопасности авто- или мототуристов и создана общая цифровая платформа с маршрутами авто- и мототуризма", - уточнили в пресс-службе.

Разработка концепции развития автомобильного туризма в Российской Федерации ведется по поручению президента России Владимира Путина. В результате этой работы нужно определить условия развития сопутствующей инфраструктуры и предусмотреть реализацию пилотного проекта по осуществлению автомобильного туризма по маршруту Санкт-Петербург - Владивосток, включающему федеральные трассы "Россия" (Москва - Санкт-Петербург) и "Восток" (Москва - Казань).