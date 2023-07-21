Фестиваль реконструкторов под Тверью собрал 1 тыс. участников из РФ, Белоруссии и Швеции

Мероприятие проводится в регионе с 2011 года

ТВЕРЬ, 21 июля. /ТАСС/. XIII Международный фестиваль исторической реконструкции "Былинный берег", где воссоздан военно-полевой лагерь эпохи князей Святослава и Владимира IX-XI веков, открылся в Кимрском районе Тверской области. Для участия в фестивале, который будет проходить с 21 по 23 июля, приехали порядка 1 тыс. реконструкторов из трех стран, сообщил ТАСС председатель оргкомитета Антон Жерягин.

"Фестиваль открыл свои двери уже в 13-й раз. В этом году для участия в нем приехали реконструкторы из Белоруссии, Швеции и многих регионов России, всего - порядка 1 тыс. человек, они покажут зрителям как парные поединки, так и массовые сражения дружин эпохи правления Святослава и Владимира", - сообщил собеседник агентства.

На фестивале каждый предмет быта и сам быт тщательно воссозданы участниками клубов исторических реконструкций и полностью соответствуют тому, как это было в Древней Руси. Также на историческом празднике покажут боевую высадку с ладьи. Для этих целей на "Былинный берег" доставили копии исторических суден из Белоруссии и Мурома, которые использовались скандинавами и славянами.

Ранее сообщалось, что впервые в рамках фестиваля состоится большой научно-просветительский лекторий, на котором историки и археологи - специалисты по Древней Руси - расскажут об интересных фактах данной эпохи, современных методах исследования и научных принципах работы.

Для гостей "Былинного берега" подготовлена большая интерактивная программа, состоятся мастер-классы по кузнечному и гончарному делу, ткачеству, резьбе по дереву, изготовлению традиционных игрушек для детей. Также пройдет огненное шоу. Традиционно фестиваль будет сопровождаться большой музыкальной программой, в которой примут участие более 60 коллективов, в том числе группы "Ария", "Мельница", "Северный флот", "Калинов мост", "Нейромонах Феофан", "Отава Е" и другие.

Крупнейший в России летний фестиваль исторической реконструкции "Былинный берег" проводится в Тверской области с 2011 года. Он проходит на берегу Волги у деревни Топорок в Кимрском районе.