В Приморье ввели в эксплуатацию детсад на 240 мест

Здание состоит из трех этажей, его площадь - 5,37 тыс. кв. м

ТАСС, 23 июля. Детский сад ввели в эксплуатацию в поселке Зима Южная в Надеждинском районе в Приморье. Об этом сообщается в Telegram-канале Минстроя России.

"В Приморском крае введен в эксплуатацию современный детский сад на 240 мест", - говорится в сообщении.

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин вместе с губернатором края Олегом Кожемяко посетили новое учреждение. Уточняется, что проект реализован на условиях государственно-частного партнерства.

Здание состоит из трех этажей, его площадь - 5,37 тыс. кв. м. В детском саду есть спортзал, музыкальный зал. Подготовлены кабинеты для медперсонала, логопеда и психолога, комнаты для проведения кружков.

"Люди активно принимают участие в том, чтобы их города и населенные пункты становились более комфортными и благоустроенными. Мы это видим в рамках проекта по благоустройству - во всероссийском голосовании 2023 года по определению таких объектов в ДФО проголосовало 737 тыс. человек, из которых 212 тыс. - это жители Приморского края," - сказал Файзуллин, слова которого приводятся в сообщении.

Детсад рассчитан на 12 групп детей. Предусмотрено создание ясельной группы. Детсад вместе со строящейся рядом школой входит в состав образовательного центра. Глава Минстроя также посетил стройплощадку школы. Школа рассчитана на 450 учеников. На территории расположен стадион, волейбольная и баскетбольная площадки. Площадь четырехэтажного здания - 7,4 тыс. кв. м. Работы на объекте близятся к завершению.