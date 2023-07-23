Победителями ночного горного трейла на Ставрополье стали спортсмены из Лермонтова и Кирова

На выбор участников были предоставлены три дистанции

ПЯТИГОРСК, 23 июля. /ТАСС/. Спортсмены из Лермонтова и Кирова стали победителями в самой сложной дистанции "Ночной крест" фестиваля горных видов спорта на Ставрополье. Участники ночью покорили несколько вершин самой высокой горы Кавминвод - Бештау, сообщил ТАСС в воскресенье руководитель бегового движения Kavkaz.run, организующего спортивное мероприятие, Михаил Шоров.

"Мероприятие прошло прекрасно: была отличная погода, участники со всей страны, которые приехали себя испытать, и, конечно, ночной формат мероприятия, который добавил изюминку. В дистанции "Ночной крест" победителями стали Максим Болесов из Лермонтова и Виктория Калинина из Кирова", - сказал Шоров.

По его словам, победители дистанции "Три вершины" - Иван Гаврик и Наталья Мироненко, а в дистанции "Вершина" первыми пришли Дмитрий Голиков и Мария Горохова. "Работал большой волонтерский центр, чтобы все прошло четко. Мероприятие прошло максимально безопасно и результативно", - добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что на выбор участников предоставили три дистанции - от самой доступной - для новичков - до серьезного ночного креста Бештау. Первая дистанция "Вершина" - протяженность 6 км, набор высоты 600 м, подъем на главную вершину Бештау и спуск с нее по другому пути. Вторая дистанция - "Три вершины" - протяженность 9 км, набор высоты 900 м, подъем на три вершины Бештау: Малый Тау - Большой Тау - Лисий нос и спуск к месту старта. Третья дистанция - "Ночной крест" - протяженность 16,5 км, общий набор высоты 2,5 тыс. м, классический крест с подъемом на главную вершину, а затем с посещением всех второстепенных вершин горы Бештау через главную.

Бештау - пятиглавая гора-лакколит, высочайшая из 17 гор Пятигорья на Кавказских Минеральных Водах.