26 июля, 10:38

Более 460 спортсменов выступят на 65-й Сибирской парусной регате в Новосибирске

Заявка на соревнования остается открытой

НОВОСИБИРСК, 26 июля. /ТАСС/. Порядка 460 спортсменов из разных регионов России выступят на 65-й Сибирской парусной регате - самом массовом парусном соревновании в Сибири. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС рассказал президент федерации парусного спорта Новосибирской области Владимир Коваленко.

"На сегодняшний день зарегистрировано 460 спортсменов - мы ожидаем порядка 120-140 яхт", - сказал Коваленко.

Он также отметил, что заявка на соревнования остается открытой - предполагается, что число участников будет расти.

65-я Сибирская парусная регата пройдет с 27 по 30 июля на Новосибирском водохранилище, программа соревнований будет включать порядка 10-12 гонок. 

Теги:
РоссияНовосибирская область
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