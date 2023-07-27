Проект оплаты в общественном транспорте по геометке внедрят еще 30 регионов

Это позволит упростить проезд, собрать больше статистики и обратной связи от пассажиров, сообщил замминистра транспорта Дмитрий Баканов

УФА, 27 июля. /ТАСС/. Проект оплаты проезда в общественном транспорте по геометке в 2023 году внедрят еще в 30 регионов России. Это позволит упростить проезд, собрать больше статистики и обратной связи от пассажиров, нововведение уже действует в Ярославской области, сообщил заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Баканов на стратегической сессии IV форума по развитию и цифровой трансформации городов в Уфе.

"Ряд субъектов уже это делает, пилотный проект проведен на территории Ярославской области, там практически уже весь транспорт на эту технологию перешел. Дальше мы это внедряем в Твери, Казани, Курске и Ижевске. Планируем более чем с 30 регионами еще в этом году эту историю запустить. Мне кажется, это действительно упростит гражданам возможность перемещаться", - сказал Баканов.

Министерство видит перспективу цифровизации пассажирских перевозок в формате оплаты проезда по геолокации смартфона, при котором не требуется использование терминалов оплаты. "Выработали такое решение, как оплата по геолокации. <…> Мы считаем, что это следующий технологический шаг, когда вы вообще ничего никуда не прикладываете. У вас в кармане находится телефон, вы ездите по всем видам транспорта, и по геометке вечером происходит клиринг", - добавил замминистра.

Расширение географии проекта позволит получить больше обратной связи от пассажиров, данные по загрузке транспорта напрямую, считает Баканов.

IV Международный форум по развитию и цифровой трансформации городов "Умный город - умная страна" проходит в Уфе с 26 по 28 июля. В его работе участвуют представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, предприниматели и различные кампании, всего 2 тыс. участников. В четверг в ходе пленарного заседания "Умная комфортная городская среда" состоится награждение по результатам индекса IQ городов.