Якутия до конца 2024 года планирует реализовать проекты на средства казначейских кредитов

Из этих средств 500 млн рублей будет выделено на реконструкцию больничного комплекса в Нерюнгри

ЯКУТСК, 28 июля. /ТАСС/. Власти Якутии намерены до конца 2024 года реализовать проекты на средства специальных казначейских кредитов, одобренных региону в размере 3,3 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на главу Якутии Айсена Николаева.

"Реализация крупных проектов по благоустройству и строительству инфраструктуры должно быть произведено в сжатые сроки - до конца 2024 года", - говорится в сообщении.

Из этих средств 500 млн рублей будет выделено на реконструкцию больничного комплекса в Нерюнгри. Около 1,3 млрд рублей направят на начало строительства социальной инфраструктуры в микрорайоне "Спортивный" в 17-м квартале Якутска - строительство многофункционального спортивного зала и детского сада. Также на средства специального казначейского кредита будут реализованы проекты по благоустройству Якутска: реконструкция площади Ленина, набережной вокруг озера Сайсары и набережной имени первого олимпийского чемпиона из Якутии Романа Дмитриева.

Как сообщал в Telegram-канале вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, средства казначейских кредитов в размере 17,8 млрд рублей будут направлены на реализацию 58 инфраструктурных проектов в восьми регионах Дальневосточного федерального округа. Из них 3,3 млрд выделят Якутии в рамках реализации мастер-планов развития городов Якутска и Нерюнгри.