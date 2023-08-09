В Хабаровском крае рассказали об ущербе экологии от пожаров в заповеднике "Джугджурский"

По мнению заместителя главного государственного инспектора в области охраны окружающей среды Юрия Парфенова, значительного вреда не прогнозируется

ХАБАРОВСК, 9 августа. /ТАСС/. Возгорания, возникшие в горах в заповеднике "Джугджурский" на севере Хабаровского края, не нанесут значительного ущерба экологии. Об этом сообщил ТАСС и.о. директора заповедника - заместитель главного государственного инспектора в области охраны окружающей среды Юрий Парфенов.

"Вспыхнул кедровый стланик и лишайник на гольцах на хребтах Прибрежный и Джугджур на высоте 1 600-1 800 м над уровнем моря. Это горельники прошлых лет, пожары все время возникают на одних и тех же местах. Стланик восстановится уже на следующий год, так что значительного ущерба нет", - сказал Парфенов.

К тушению огня привлечено 20 человек, площадь одного очага - 28 га, второго - 12 га. Пожары в заповеднике также возникали в июле, тогда выгорело почти 1,5 тыс. га на местах, пройденных огнем в прошлые годы. По информации Министерства лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края, площадь пожаров в "Джугджурском" составляет 423 га. Разницу в площадях Парфенов объяснил тепловым облаком, которое фиксируется системами мониторинга, вокруг очага.

"Принято решение дополнительно увеличить группировку на восемь человек. По метеоусловиям вчера доставить специалистов не удалось. Доставка планируется в ближайшее время. Применение техники на месте не представляется возможным, так как пожары расположены в труднодоступных районах. Доставка специалистов лесопожарной службы планируется вертолетом Ми-8", - сообщили ТАСС в министерстве.

Заповедник "Джугджурский" находится на побережье Охотского моря и занимает площадь 859 956 га. На его территории преобладают хребты, основной хребет - Джугджур - проходит вдоль побережья Охотского моря и является водоразделом бассейновых рек, впадающих в Северный Ледовитый океан и Охотское море, достигая высоты до 2 тыс. м. В заповеднике встречаются краснокнижные виды, такие как черный аист, белоплечий орлан, орлан-белохвост. Накануне сообщалось, что специалисты ликвидируют два очага. По словам Парфенова, возгорания возникли после прошедшей в этой местности сильнейшей грозы, дождей не выпало.

Также в крае вспыхнул еще один грозовой пожар на особых охраняемых территориях. 13 га горит в заповеднике "Верхнебуреинский", к ликвидации огня привлечено пять человек. Всего по краю зарегистрировано 72 пожара на общей площади 88 674,5 га.