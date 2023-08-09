Во Владивостоке на время проведения ВЭФ введут ограничения в воздухе и на море

Они начнут действовать с 8 сентября

ВЛАДИВОСТОК, 9 августа. /ТАСС/. Воздушное пространство и акватория Владивостока будут закрыты для большинства воздушных и морских судов на время проведения Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает пресс-служба правительства Приморья. Ограничения начнут действовать с 8 сентября.

"На период подготовки и проведения ВЭФ в Приморском крае вводятся повышенные меры безопасности. Одна из них - запрет на использование воздушного пространства над Владивостоком. Временный режим ограничения полетов вводится с 0:00 8 сентября до 24:00 13 сентября", - говорится в сообщении.

Исключение составят суда, выполняющие внутренние и международные рейсы, обеспечивающие безопасность и доставку участников форума, а также иные воздушные средства, выполняющие неотложные задачи, согласованные с ФСО. В тот же период вводятся ограничения на плавание в районе Амурского залива и в акваториях бухт Аякс, Парис, Новик, движение большегрузов, проведение земляных работ.

ВЭФ пройдет во Владивостоке с 10 по 13 сентября. В прошлом году в ВЭФ приняли более 7 тыс. участников из 68 стран и территорий. Самыми многочисленными стали иностранные делегации из Китая, Мьянмы, Монголии, Индии, Армении, Республики Корея. В рамках основной программы форума состоялось свыше 100 мероприятий, было подписано 296 соглашений на общую сумму 3,3 трлн рублей.