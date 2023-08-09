Количество изъятого контрафакта на Северном Кавказе выросло почти вдвое с начала года

Товаров без обязательной маркировки выявили в 1,5 раза больше

ПЯТИГОРСК, 9 августа. /ТАСС/. Таможенники на Северном Кавказе с начала 2023 года изъяли почти вдвое больше контрафактной продукции, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Северо-Кавказского таможенного управления.

"Почти в два раза по сравнению с прошлым годом выросло количество изъятой контрафактной продукции. За семь месяцев вне закона оказались 226 тыс. поддельных единиц одежды, аксессуары для мобильных телефонов, газированных напитков "Pepsi" и "Coca-Cola", - говорится в сообщении.

Товаров без обязательной маркировки по сравнению с аналогичным периодом 2022 года выявили в 1,5 раза больше. Среди изъятой продукции обувь, верхняя одежда, минеральная вода, товары народного потребления, постельное белье.

Также, по данным пресс-службы, с начала года выявили 1,5 тонны товаров, содержащих сильнодействующие вещества. Запрещенные к продаже на территории России препараты обнаружены в почтовых отправлениях, поступающих по всей территории региона, а также в одном из складских помещений Дагестана. "Проверочные мероприятия проводились совместно подразделениями таможенного контроля после выпуска товаров, а также по борьбе с контрабандой наркотиков", - прокомментировал ситуацию заместитель начальника Северо-Кавказского таможенного управления - начальник службы Даниил Разваляев, слова которого приводятся в сообщении.

По данным пресс-службы, также с начала года на рынках и складах Северо-Кавказского федерального округа таможенники обнаружили около 800 тыс. индивидуальных упаковок табачной продукции. Сигареты с фильтром, табак для кальяна без наличия акцизных марок и средств идентификации изъяты из оборота.

Сообщается, что перечисления в федеральный бюджет таможенными органами СКТУ в июле 2023 года составили более 1,3 млн рублей. Всего за семь месяцев таможенные органы СКТУ перечислили в бюджет государства свыше 8,5 млн рублей. Это на 48% больше, чем за аналогичный период 2022 года.