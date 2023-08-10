В Перми запустили туры по научным объектам в рамках Десятилетия науки и технологий

Один из маршрутов предполагает посещение Кунгурской ледяной пещеры и Пермского политехнического музея, где хранится фрагмент челябинского метеорита

ПЕРМЬ, 10 августа. /ТАСС/. Туристические маршруты по научным и технологическим объектам запустили в Перми в рамках Десятилетия науки и технологий и всероссийской инициативы "Научно-популярный туризм". Об этом сообщает пресс-служба правительства Пермского края.

"В Прикамье разработаны четыре маршрута, посвященных, в первую очередь, истории и геологии. Это связано с прошлым Пермского края - единственного места в России, в честь которого назван целый геологический период Земли, Пермский период. Новые маршруты научно-популярного туризма позволят путешественникам узнать самые интересные геологические тайны и увидеть новейшие инновационные разработки пермских ученых", - рассказали в региональном министерстве образования и науки.

Как пояснили в ведомстве, туры предусматривают посещение Кунгурской ледяной пещеры с ее сталагмитами и сталактитами, Пермского политехнического музея, где представлен фрагмент челябинского метеорита, бивень, зубы и позвонки мамонта. Другой маршрут предполагает посещение Музея пермских древностей, где можно увидеть отпечатки растений и огромных насекомых, обитавших в этой местности 267 млн лет назад, а также минералы, оставшиеся после испарения Пермского моря. Также для туристов открыт тур с посещением Центра практических умений и навыков Пермского государственного медицинского университета, где исследователи учат роботов помогать врачам при выполнении сложных операций. Также туристы могут посетить лаборатории Пермского научно-образовательного центра "Рациональное недропользование", которые раньше были закрыты для посетителей. Здесь демонстрируют, как специалисты создают двигатели самолетов, разрабатывают протезы, трансформируют газ в нефть и обратно.

"Прикамье привлекает туристов большим числом природных достопримечательностей, уникальными коллекциями предметов искусства и памятниками истории. При этом мы являемся промышленным регионом. Наши организации и предприятия решают задачи государственной значимости и реализуют уникальные проекты, известные на всю страну, а также за ее пределами. Новые маршруты в рамках промышленного и научно-популярного туризма - хорошая возможность глубже погрузиться в прошлое, настоящее и будущее нашего региона. А молодежи они помогут сориентироваться в выборе будущей профессии, определить для себя вектор развития", - отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

По данным Минобрнауки Прикамья, всего в России действуют 35 маршрутов по научным и технологическим объектам - в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Калининградской, Амурской, Иркутской, Нижегородской, Новосибирской, Калужской и Томской областях, а также в Краснодарском крае. Планируется, что к 2025 году их число вырастет до 40. Ранее президент России Владимир Путин объявил о проведении с 2022 по 2031 год Десятилетия науки и технологий. Среди задач тематической декадой - привлечение в сферу исследований и разработок талантливой молодежи, содействие вовлечению исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны, а также повышение доступности информации о достижениях и перспективах развития науки для россиян.