Жизнь в зоне риска: как в Уссурийске справляются с крупнейшим за 10 лет наводнением

Приморский край — один из наиболее подверженных наводнениям регионов России. Даже когда сильные тайфуны обходят его стороной, циклоны, послабее, могут привести к значительному подъему воды в реках и, как следствие, паводкам. Но и для привыкшей к таким капризам природы местности наводнение, случившееся в августе, — из ряда вон. Для города Уссурийска оно и вовсе стало крупнейшим за последние 10 лет.

На "Семи ветрах"

Жители микрорайона "Семь ветров" в Уссурийске каждый раз первыми принимают удар от разливающейся реки Раздольной. Поэтому вокруг него даже начали возводить дамбу, но в субботу, 12 августа, недостроенное сооружение не выдержало рекордного уровня воды в реке. Когда мы прибыли в город, вода уже уходила из "Семи ветров", но на зданиях виднелся след, оставленный ею. Местами он доходил до третьего этажа.

© Юрий Смитюк/ ТАСС

Один из местных жителей соглашается показать, во что паводок превратил его квартиру. Илом покрыто все: пол, стены, мебель и окна, из-за чего даже в светлый день помещение напоминает пещеру. Находившиеся здесь вещи спасти, похоже, не получится. Тем временем спасатели продолжают переправлять горожан на лодке к остающимся в воде домам, чтобы они могли найти брошенные впопыхах документы или начать хоть как-то убирать жилье.

Вокруг микрорайона тянется внушительная на вид дамба, которую должны были достроить этой осенью. Большая ее часть выглядит основательно, но место прорыва напоминает глиняный карьер — именно здесь Раздольная преодолела заграждения и обрушилась на Уссурийск. "В субботу утром, еще до обеда, я увидела, как вода зашла во двор, — рассказывает жительница одного из частных домов Галина Максимова. — Поначалу казалось, что вроде ничего страшного, но уже через несколько минут вода начала прибывать. Я отцепила собак и пошла на работу. Некоторые собаки увязались за мной. И там нас уже залило. Мы до вечера просидели на крыше, пока нас не спасли".

Сейчас Галина находится в пункте временного размещения (ПВР) в центре культуры и досуга (ЦКД) "Искра" и домой пока не возвращалась. Говорит, что вода поднялась выше окон и оставшиеся на участке собаки провели все время на крыше вместе с ее братом. Он даже документы не успел схватить, не то что какие-то вещи вынести. На участке остался стоять лишь забор, а остальные постройки и даже двери в доме снесло водой.

"Сколько раз затапливало город, но так, чтобы дома стояли по крышу в воде и она сутками не уходила, впервые на нашей памяти, а мы живем здесь с 1971 года", — говорит женщина.

В пункте временного размещения

Жители Уссурийска пережидают, пока вода не уйдет из их домов, или у родственников, или в пунктах временного размещения. В уже упоминавшейся "Искре" остановились 11 человек из разных районов города. В их числе — Владимир Титов.

Пункт временного размещения в центре культуры и досуга "Искра" © Юрий Смитюк/ ТАСС

"Живу в селе Загородном, в частном доме, вместе с матерью, — говорит пострадавший от паводка мужчина. — В доме воды было сантиметров 50. Но мы сидели, не уходили. У меня мать, ей 82 года. Куда ее? Даже на чердак не посадишь! Мы хотели взять хотя бы документы, но успели собрать лишь пакет с какими-то первоочередными вещами, и только лодка подошла — скорее в нее: мать посадили и отчалили, бегом-бегом".

Дома у него остались корова, собака, три кошки и куры. Все животные, говорит, выжили. Его престарелая мать на следующий день после эвакуации решила вернуться домой. "Она за корову, кур и собаку переживает", — рассказывает Титов.

Он вспоминает, что в последний раз до его дома наводнение доходило в 1968 году. В этот раз на участке погиб урожай огурцов, помидоров, кабачков, полгектара картошки. Оставшуюся ботву доедает корова, поскольку не заиленной травы не осталось. Мужчина говорит, что пытается подсчитать, хватит ли ему полагающейся в таких случаях компенсации, но "дебет с кредитом никак не сходится".

Замначальника ПВР Анастасия Шелехова говорит, что его постояльцы обеспечены всем необходимым — здесь они могут поесть, помыться и отдохнуть. "Есть и продукты длительного хранения. Люди могут в любой момент перекусить, попить чаю. На посту круглосуточно находится медсестра, есть пост полиции", — рассказывает она и добавляет, что большую помощь пострадавшим оказывают жители не только других районов Уссурийска, но и всего Приморья.

Мощная поддержка

Крупнейший в Уссурийске пункт сбора и выдачи гуманитарной помощи открылся в другом ЦКД — "Горизонт". К нему то и дело подвозят вещи, выгружают их, распределяют среди пострадавших. За процессом следит организатор пункта Ольга Тесленко. "У нас теперь есть запас питьевой воды, — показывает Ольга на 25 т бутилированной воды, упаковки которой стоят на крыльце пункта. — Вода сейчас — самое необходимое, особенно для сельских территорий, где затоплены колодцы и нет центрального водоснабжения".

Пункт сбора гуманитарной помощи "Горизонт" © Юрий Смитюк/ ТАСС

Показывая нам ПВР, она то и дело дает указания волонтерам. Они распределяют по центру вещи и продукты, которые приносят для нуждающихся. Это средства личной гигиены, детское питание, памперсы, тушенка, газовые баллоны, посуда, одежда… И все это нужно рассортировать, а потом выдать пришедшим за помощью людям или отправить на машине в дальние села.

Самый большой зал в центре отведен под одежду. Ее здесь круглосуточно сортируют: отдельно мужские вещи, отдельно — женские, детские, зимние, осенние, летние, верхняя одежда, нижнее белье. "Нижнее белье очень востребовано. Спасаясь, люди выбегали из домов босиком, в чем были, к нам приходили мокрые, мы прямо здесь давали им возможность переодеться, — рассказывает Ольга. — А тут у нас детские игрушки. Казалось бы, не первая необходимость, но у нас в пунктах временного размещения находятся 49 детей, и на нас лежит их досуг. Каждое утро приходят аниматоры из муниципальных учреждений культуры, чтобы дети не скучали. К тому же родители сейчас в стрессе, им не до того", — поясняет Тесленко.

© Юрий Смитюк/ ТАСС

По ее словам, поток помощи от жителей велик. Они часто приносят больше, чем нужно именно сейчас. Ближайшие три недели пункт точно проработает. А если потом какие-то вещи останутся, их передадут в Приморский центр социальной срочной помощи.

Много помощи поступило от местных блогеров. На пожертвованные подписчиками деньги они закупают все необходимое. "Каждую минуту кто-то заходит, привозит какие-то вещи. В городе есть блогеры, которые у себя в соцсетях объявляют сбор и каждый день приходят и спрашивают, чего недостает. Сейчас, например, нужна хлорка — отмывать дома. Чуть раньше была потребность в портативных газовых плитах", — поясняет Тесленко.

Одна из волонтеров — предпринимательница Марина Смирнова рассказывает: "Мы живем в центре города и не пострадали. Но я вижу, что происходит, и что помощь требуется. Мы позавчера ходили в "Горизонт", помогали там расфасовывать вещи. Заодно принесли туда три комплекта спального белья, полотенца. Надеюсь, это станет призывом для людей, таких же простых людей, как и я. Помогать не стыдно".

Помощь животным

Когда вокруг страдает столько людей, животные часто оказываются не в приоритете. Но и их оставлять без внимания нельзя. Кинологи, ветеринары и даже ловцы уличных животных в момент наводнения объединились в стремлении спасти четвероногих от гибели. Так, приют службы отлова животных "Аристократ" за первые два дня паводка принял и разместил более 110 кошек и собак, вывезенных из зоны затопления в Уссурийске.

В Спасске-Дальнем, находящемся примерно в 130 км от Уссурийска, еще один приют для домашних животных принимает собак и кошек на базе центра помощи "Про 100 Хвостов". Здесь же сотрудники принимают пожертвования на закупку кормов для питомцев, временно оставшихся без хозяев.

А зоопарк "Чудесный" в селе Борисовка не только оказался на пути разлившейся реки, но и до сих пор недоступен для проезда. К нему мы добираемся с помощью лодочной переправы, организованной МЧС.

Олень на территории зоопарка "Чудесный" © Юрий Смитюк/ ТАСС

На берегу нас встречает директор зоопарка Екатерина Зотова. В шутку извиняется, что не на каблуках, стоя босиком на размякшей земле, и везет к животным. В дороге рассказывает, как с мужем и тремя сыновьями с 2014 года строит зоопарк на своих пяти гектарах. Сейчас в нем более 400 животных различных видов, и во время наводнения им тоже нужна была помощь.

"Все началось в субботу днем, — вспоминает Зотова. — Я как раз оповестила наших подписчиков, что все в порядке, и буквально через 20 минут к нам быстро начала приходить вода. Ее было чуть выше колена или около того. Сначала животные реагировали спокойно, но, когда вода начала ощутимо подниматься, волки засуетились, лев стал рычать".

Проще всего, говорит, было разобраться с хищниками: их лежанки были на возвышенностях, и их "просто надо было попросить", чтобы они туда ушли. А вот коз и баранов пришлось переносить на руках. Кроликов — пересаживать в клетки повыше. И только стайка уток во время паводка чувствовала себя хозяевами положения.

"На наш призыв о помощи откликнулись, конечно, немногие, но это и понятно: в крае пострадали сотни людей. Но у нас после схода воды проблем осталось тоже много. Во-первых, ушла вся подсыпка, весь щебень, который мы в последние пять лет набирали во все вольеры. Сейчас многие животные находятся у нас на свободном выгуле, и, чтобы их запустить обратно в вольеры, надо, чтобы сначала все высохло, потом сделать подсыпку и не забыть обработать все от бактерий возможных, которые принесла грязная вода", — добавила собеседница.

Отработанная схема

Власти региона, ежегодно испытывающего на себе последствия разгула стихии, во время каждого наводнения действуют по уже отработанной схеме: сначала спасают людей из зон подтопления, открывают пункты временного размещения, вместе с МЧС организуют лодочные переправы, чтобы люди могли возвращаться за оставленным имуществом, объявляют режим чрезвычайной ситуации. А когда вода начинается сходить — как можно быстрее восстанавливается проезд ко всем населенным пунктам, тепловыми пушками просушиваются дома, формируются административные комиссии, которые ходят по пострадавшим районам и оценивают потери граждан, после чего выплачиваются компенсации. Ежегодно в крае реконструируются десятки смытых во время наводнений мостов.

© Юрий Смитюк/ ТАСС

"У нас много жителей находятся еще в пунктах временного размещения, — объясняет журналистам в одном из подтопленных сел под Уссурийском губернатор Приморья Олег Кожемяко. — Вернуться домой они не могут, но там, где вода позволяет, люди начинают разбирать полы, вести просушку. Кто-то успел поднять мебель, кто-то не успел, потому что быстрая была эвакуация. Но в любом случае, принят региональный режим ЧС, это существенное увеличение мер поддержки. А в случае необходимости мы будем обращаться за помощью в федеральный центр".

Но регион не остается со своими трудностями один на один. Свою помощь в виде необходимого оборудования и специалистов Приморью уже прислали Сахалин, Хабаровский край, Якутия и Еврейская автономная область. Самолет из Белоруссии доставил в пострадавший от паводка край 72 т гуманитарной помощи. А как уже сообщил глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, порядка 340 млн рублей будет предоставлено Приморскому краю на ликвидацию последствий наводнения из федерального бюджета.

Константин Васильев