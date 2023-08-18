Продукция передается партнеру ретейлера, которым выступает компания "Карельские биотехнологии"

ТАСС, 18 августа. Российский ретейлер "Магнит" запустил в Карелии проект по переработке пищевых отходов в удобрения, сообщила пресс-служба компании.

"Магнит", один из ведущих ретейлеров в России, запустил в Карелии проект по переработке пищевых отходов в удобрения с помощью личинок мух. На переработку направляются продукты питания, утратившие потребительские свойства, в том числе продукты, которые сеть не успела реализовать до истечения их срока годности, - фрукты и овощи, а также хлебобулочные изделия. На данном этапе сбор продуктов осуществляется в десяти торговых точках в регионе: в двух гипермаркетах и восьми магазинах "у дома", - говорится в сообщении пресс-службы.

Продукция передается партнеру ретейлера, которым выступает компания "Карельские биотехнологии". На площадке партнера продукты извлекаются из упаковок и распределяются по ящикам, в которые добавляется вода для достижения определенного уровня влажности субстрата. Затем в субстрат добавляют личинок мухи, которые способны перерабатывать органические отходы. Получившийся зоогумус (органические удобрения для растений) просеивают, сушат и измельчают. Кроме удобрений, предприятие производит белковые кормовые добавки, использующиеся в сельском хозяйстве.

Проект по переработке пищевых отходов позволяет уменьшить нагрузку на окружающую среду. В тестовом режиме он был запущен в январе 2023 года. За полгода на переработку было передано более 95 тонн пищевых отходов.

Руководитель управления по устойчивому развитию розничной сети "Магнит" Надежда Галактионова отметила, что компания взяла на себя обязательство к 2025 году вдвое сократить объем пищевых отходов, вывозимых на полигон. "Для этого мы оптимизируем поставки товаров в магазины, что позволяет нам снизить образование отходов, а также внедряем различные инициативы в области экономики замкнутого цикла. Один из примеров такой инициативы - проект по переработке пищевых отходов в Карелии. Мы заинтересованы в запуске подобных проектов в других регионах и ведем поиск компаний, которые специализируются на органической переработке продуктов питания, утративших потребительские свойства", - приводятся ее слова в сообщении.