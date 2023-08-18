В Прикамье отказались от идеи строительства кинопавильона на "Заводе Шпагина" в Перми

Как сообщила министр культуры региона Алла Платонова, пока варианты площадок для размещения кинопавильона находятся в работе

ПЕРМЬ, 18 августа. /ТАСС/. Власти Пермского края отказались от идеи строительства кинопавильона на "Заводе Шпагина" в Перми из-за увеличения стоимости этого объекта. Об этом ТАСС сообщила министр культуры Прикамья Алла Платонова в кулуарах Всероссийского форума "Лидеры креативных индустрий", который проходит в столице региона.

"Павильон там [на "Заводе Шпагина"] мог появиться в том случае, если бы была убрана железная дорога. Когда было принято решение железную дорогу там оставить, то к кинопавильону возникли дополнительные требования в части шумо- и виброподавления, и проект стал мегадорогим. Павильон действительно нужен, но площадные характеристики на Шпагина позволяли сделать павильон на 1 тыс. "квадратов", он закрыл бы определенную потребность, но нельзя сказать, что это была бы универсальная история. Специалисты отрасли говорят, что нужны павильоны большей площади, особенно с учетом размеров инвестиций, которые требуются. Мы обсуждаем сейчас, как закрыть потребность в кинопавильоне иным способом, потому что на Шпагина это стало экономически нецелесообразным", - рассказала Платонова, отметив, что пока варианты площадок для размещения кинопавильона находятся в работе.

По словам министра, с точки зрения съемочного процесса "кинопавильон - не обязательное требование". "Как верно сказал Александр Александрович Масляков, нужно обязательно соотносить вложения и отдачу. В этой части мы считаем, что сегодня потребность в создании кинопавильона - не потребность первого ряда, на сегодня мы от этого серьезную отдачу не получим", - добавила Платонова.

Ранее планировалось, что киноцентр общей площадью 7,7 тыс. кв. м с кинопавильоном на 1 тыс. кв. м появится на "Заводе Шпагина" в период с 2025 по 2027 годы.

Она также добавила, что не все 15 кинопроектов, отобранных Пермской кинокомиссией для съемок в регионе в 2023 году, будут реализованы.

"Осенью будет вторая комиссия, тогда мы увидим, [сколько фильмов будет снято]. Первая комиссия была в феврале, первоначальный отбор - это 15 лент. Мы знаем, что у некоторых возникли сложности, но, на самом деле, для нас 15 лент сейчас многовато по нагрузке на бюджет. Поэтому для нас не критично, если их будет меньше", - рассказала Платонова.

О форуме

Всероссийский форум "Лидеры креативных индустрий" проходит в Перми в рамках празднования 300-летия города с 18 по 19 августа. В мероприятии принимают участие гендиректор телевизионного творческого объединения "АМИК" Александр Масляков-младший, депутат Госдумы РФ и продюсер Сангаджи Тарбаев и другие ведущие специалисты креативной индустрии. Мероприятие стало площадкой для неформального диалога между представителями власти, топ-менеджерами, инвесторами и креативными предпринимателями.

Деловая программа форума разделена на три трека: Mainstage, "Россия креативная" и "Пермь-300+". В направлении Mainstage проходят выступления основных спикеров: губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, Александра Маслякова-младшего, Сангаджи Тарбаева. "Россия креативная" посвящена федеральным и региональным креативным кейсам. А на треке "Пермь-300+" обсуждается наследие юбилея, влияние мероприятий 300-летия на креативную индустрию и будущее проекта. Также в рамках форума 19 августа состоится Летний кубок КВН.

Организатором форума выступает АНО "Агентство новых технологий" при поддержке правительства Пермского края.