Проекты двух ОЭЗ Тверской области привлекут 55,5 млрд рублей частных инвестиций

Одним из крупных инвестпроектов станет завод канатных дорог

ТВЕРЬ, 19 августа. /ТАСС/. Реализация подтвержденных инвестиционных проектов в особых экономических зонах (ОЭЗ) "Завидово" и "Эммаусс" в Тверской области оценивается более чем в 55,5 млрд рублей частных инвестиций до 2036 года. Об этом говорилось на совещании при участии министра экономического развития РФ Максима Решетниковова и губернатора региона Игоря Рудени в отеле Radisson "Завидово", сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Общий эффект от реализации подтвержденных инвестиционных проектов в особых экономических зонах "Завидово" и "Эммаусс" оценивается в более 55,5 млрд рублей частных инвестиций. [Будет создано] свыше 10 300 новых рабочих мест и 22 млрд рублей налоговых отчислений [поступят] в бюджеты всех уровней до 2036 года", - сообщили в пресс-службе.

Поясняется, что в объекты туристской инфраструктуры Завидово с 2015 года вложено более 16 млрд рублей частных инвестиций, участие в развитии курорта принимает ВЭБ.РФ. На эти средства создано свыше 300 рабочих мест, построены отель Radisson Resort, яхт-клуб, кемпинг и другие объекты. К 2025 году в Завидово планируется создание апарт-отеля и классифицированных отелей, крытого семейного центра спортивных и водных развлечений, горнолыжного круглогодичного склона.

По словам губернатора Тверской области Игоря Рудени, в настоящее время поступает много заявок на создание в Завидово новых отелей. "Регион обеспечивает поддержку в обустройстве необходимых коммуникаций, а реализуемые проекты соответствуют самым высоким стандартам, в том числе в экологии. Только в прошлом году курорт принял более 500 тыс. туристов, а к 2025 году планируется увеличение турпотока в Завидово до 1 млн человек в год", - сказал губернатор на совещании.

Отмечается, что одним из крупных инвестпроектов на площадке ОЭЗ промышленно-производственного типа "Эммаусс", которая будет создана в Калининском и Конаковском округах, станет завод канатных дорог. На нем будут выпускать канатно-транспортные системы различного типа и обеспечивать их обслуживание. Планируемые мощности - 20 подвесных канатных дорог в год, будет создано порядка 400 рабочих мест.

Министр экономического развития в ходе совещания пояснил, что Минэкономразвития РФ разработало проект постановления о создании на территориях Калининского и Конаковского муниципальных округов Тверской области ОЭЗ ППТ "Эммаусс". "Механизм ОЭЗ позволит привлечь в экономику региона новые инвестиции и обеспечить его жителей современными рабочими местами. За три года резиденты планируют создать более 5 тыс. рабочих мест в сферах промышленности, металлообработки, пищевого производства, логистики", - сказал Решетников.

Об ОЗЗ "Эммаусс" и "Завидово"

Ранее сообщалось, что инженерную инфраструктуру в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Эммаусс" под Тверью построят до 2024 года. Промпарк будет обеспечен газом, а также электро- и водоснабжением. Земли ОЭЗ находятся в государственной собственности и будут предоставляться инвесторам бесплатно без торгов при соблюдении ряда условий. ОЭЗ туристско-рекреационного типа "Завидово" создана в Конаковском районе в 2015 году.