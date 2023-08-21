Залп из пушки Петропавловской крепости посвятили 80-летию суворовских и нахимовских училищ

На стрелке Васильевского острова также на полчаса зажгли факелы Ростральных колонн

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Залпом из пушки Петропавловской крепости, огнем Ростральных колонн и открытием памятных выставок отметили в Петербурге 80-летие образования суворовских и нахимовских училищ. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

"Мы гордимся воспитанниками училищ, которые стали офицерами, генералами и адмиралами, настоящими профессионалами военного дела. От поколения к поколению суворовцы, нахимовцы, кадеты передают традиции военного братства, воинской чести", - передает пресс-служба поздравление губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Глава города отметил, что за 80 лет система суворовских военных и нахимовских военно-морских училищ стала эффективной школой воспитания защитников страны, подготовки высококвалифицированных кадров для Вооруженных сил. Особо губернатор отметил мужество и героизм выпускников суворовских и нахимовских училищ, которые сегодня выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции.

Празднование юбилея в Северной столице началось с полуденного выстрела из Петропавловской крепости. В это же время на полчаса зажгли факелы Ростральных колонн на стрелке Васильевского острова. В Государственном мемориальном музее А.В. Суворова в понедельник открывается выставка "Внуки Суворова", а в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и связи - обновленная экспозиция об истории кадетского образования в России с XVIII века и до наших дней.

О кадетских учебных заведениях Минобороны

В системе довузовского образования Минобороны России сегодня функционирует 32 учебных заведения: 11 суворовских военных училищ, Нахимовское военно-морское училище и четыре его филиала, а также семь Президентских кадетских училищ и девять кадетских корпусов. 1 сентября откроется Иркутское суворовское военное училище.

Санкт-Петербургское (Ленинградское) суворовское военное училище было создано в 1955 году. Его выпускниками стали более 13 тыс. человек, среди них - 34 генерала, 2 академика, 303 доктора и 1 640 кандидатов наук, выдающиеся государственные и общественные деятели. Девять выпускников стали Героями Советского Союза и России.

Нахимовское военно-морское училище было основано в Ленинграде в 1944 году. Сегодня у него есть филиалы во Владивостоке, Севастополе, Мурманске, Калининграде, в 2024 году планируется к открытию филиал училища в Мариуполе. Ежегодно нахимовцы принимают участие в Главном Военно-Морском параде в Санкт-Петербурге. Свыше ста выпускников носят адмиральские и генеральские погоны. Восемь человек стали Героями Советского Союза и Российской Федерации.