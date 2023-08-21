Около 300 музейных работников и программистов примут участие в научном форуме в Мурманске

В программу мероприятия вошли лекции, деловые игры, экспертные консультации, дискуссии, образовательный проект для молодежи

МУРМАНСК, 21 августа. /ТАСС/. Работники музеев, библиотек и архивов, а также представители IT-отрасли примут участие в 27-й научно-практической конференции "Автоматизация деятельности музеев и информационные технологии" (АДИТ), которая впервые открылась в Мурманске. Об этом журналистам сообщила президент некоммерческого партнерства АДИТ, заместитель генерального директора по учету и хранению Государственного музея Л.Н. Толстого Надежда Петрова.

"Мы проводим конференцию уже в 27-й раз. На самом юге России мы были в Краснодарском крае. Самый восточный город - Владивосток, западный - Калининград, и теперь мы вышли за полярный круг. Мурманск - это самый северный наш город, то есть мы охватили всю страну. Причем в этом году практически рекордное количество участников - порядка 300 человек, 90 из которых примут участие в мероприятиях конференции в режиме онлайн", - сказала Петрова.

Она добавила, что если конференция АДИТ изначально была призвана помочь обмену опытом для компьютеризации музеев, то сейчас это партнерство музейщиков и разработчиков программного обеспечения. "Наши конференция - это такой симбиоз гуманитариев, IT-шников. Мы учились друг у друга, если мы на первых конференциях даже многих слов не знали и не понимали о чем друг с другом говорить, то сейчас мы уже разбираемся в информационных технологиях, программисты стали разбираться в музеях. Они учили нашу инструкцию по учету и хранению и полюбили музеи", - подчеркнула Петрова.

Как отметил и.о. министра культуры Мурманской области Тимур Давлетшин, участники конференции представляют практически все, в том числе и новые регионы России. "В этом году впервые в конференции принимает участие Донецк. Я думаю, что коллеги плодотворно проведут время и получат новый опыт у нас в Мурманске", - сказал он.

Научно-практическая конференция АДИТ в Мурманской области продлится четыре дня. В программе - лекции, деловые игры, экспертные консультации, дискуссии, образовательный проект для молодежи. Участники форума также планируют посетить музеи в Мурманске, Полярном и Североморске.

Научно-практическая конференция "Автоматизация деятельности музеев и информационные технологии" (АДИТ) объединяет специалистов музеев, библиотек, архивов России, а также разработчиков программного обеспечения для учреждений культуры для обсуждения практических и теоретических вопросов цифровизации историко-культурного наследия. В Мурманске конференция проводится впервые, одним из организаторов стал Мурманский областной краеведческий музей, который получил грант Проектного офиса развития Арктики.