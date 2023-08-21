Представители 64 стран стали участниками молодежного форума Евразия Global в Оренбурге

В образовательной программе форума запланированы пленарные заседания, круглые столы и панельные дискуссии с ведущими государственными и общественными деятелями в сфере международных отношений

ТАСС, 21 августа. Представители 64 стран стали участниками международного молодежного форума Евразия Global, открывшегося в Оренбурге. Всего в форуме участвуют 500 человек, половина из которых - иностранные граждане, сообщила в ходе пресс-подхода директор форума Анастасия Алферова.

"Среди участников у нас традиционное деление: 50%, то есть 250 участников, - со стороны Российской Федерации, и 250 участников - представители иностранных государств. <…> У нас на форуме в этом году 64 страны, чему мы безумно рады. Вообще были заявки поданы от представителей свыше 70 стран, и 64 стали полноценными участниками этого форума в этом году. Страны абсолютно разные - это и Камерун, и ЮАР, и Армения и даже Италия", - сказала Алферова.

Цель форума

В образовательной программе форума запланированы пленарные заседания, круглые столы и панельные дискуссии с ведущими государственными и общественными деятелями в сфере международных отношений и мировой молодежной политики. Как отметила Алферова, целью форума является объединение молодежи разных стран.

"Вот здесь [собрались] 500 уникальных носителей своей культуры, культуры своей страны, народов, и здесь площадка единения, площадка обмена опытом, традициями. Действительно, это тот форум, который объединяет всю молодежь и позволяет им говорить о важном, о насущном, думать о будущем", - добавила она.

Директор форума сообщила, что в этом программа форума была переработана. "В этом году, можно сказать, авангардный подход в программе. <…> Участники будут погружаться каждый день в атмосферу игры и не будут выходить за ее пределы", - сказала Алферова.

Одним из ключевых продуктов форума станет настольная игра "35 вопросов до 35". По информации организаторов, это 35 самых важных вопросов человечества, которые важно обсудить друг с другом до 35 лет.

Торжественное открытие форума состоялось в понедельник в спортивно-культурном комплексе "Оренбуржье".

Международный молодежный форум Евразия Global, входящий в линейку платформы Росмолодежь.События, проходит в Оренбурге с 21 по 27 августа. Его организаторами являются правительство Оренбургской области и Росмолодежь. Как сообщают организаторы, итоговые смыслы и идеи, разработанные и протестированные по итогам форума, могут использоваться Российской Федерацией при реализации молодежных проектов и программ на уровне ведущих международных организаций и объединений.