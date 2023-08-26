В Бурятии стартовал автопробег по Дальнему Востоку

В республике команда, в частности, посетит эко-парк "Южный Байкал" и этнокомплекс "Степной кочевник"

ТАСС, 26 августа. Автопробег "Открываем Дальний" стартовал в субботу в Бурятии, за более чем две недели команда посетит пять регионов Дальневосточного федерального округа - помимо Бурятии, Амурскую область, Забайкальский, Приморский и Хабаровский края. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства туризма Бурятии.

"Республика Бурятия стала отправной точкой автопробега "Открываем Дальний". Сегодня, 26 августа, из Республики Бурятия стартовал автопробег "Открываем Дальний" с участием известных блогеров и журналистов. За 15 дней участники экспедиции посетят пять регионов Дальнего Востока, познакомятся ближе и расскажут о мерах господдержки граждан и предпринимателей, реализуемых проектах и социальных программах, результатах работы по развитию регионов ДФО", - говорится в сообщении.

В программе автопробега - посещение ключевых предприятий резидентов территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток, знаковые для Дальнего Востока мегапроекты и туристические достопримечательности. Также запланированы встречи с участниками программ развития, действующих на Дальнем Востоке.

В Бурятии команда посетит эко-парк "Южный Байкал", стендовую стрельбу в селе Турунтаево, этнокомплекс "Степной кочевник", центр ядерной медицины и "Бурятмяспром". "Данный проект, прежде всего, позволит показать, что на Дальнем Востоке существует множество возможностей. И Республика Бурятия хоть и совсем недавно вошла в состав Дальнего Востока, активно развивается в его составе. Например, наш турпоток за последние полгода вырос на 36,6%, в Бурятии появляются новые отели, оказывается как федеральная, так и республиканская поддержка предпринимателям", - цитирует пресс-служба заместителя министра туризма Бурятии Туяну Дугарову.

"Открываем Дальний" - уникальный проект, потому что сам Дальний Восток уникален, а туристический поток в регион ежегодно увеличивается - в этом году почти на 50% по сравнению с 2022 годом. Без сомнений, наш автопробег откроет для людей новые горизонты и привлечет внимание не только путешественников, но и тех, кто сейчас выбирает свой путь по жизни", - сказал исполнительный директор по социальному развитию Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Гасан Гасанбалаев, слова которого приводятся в сообщении.

Организаторами мероприятия выступили КРДВ и издательский дом "Комсомольская правда" при поддержке Минвостокразвития России. Мероприятие приурочено к Восточному экономическому форуму.

О форуме

ВЭФ состоится во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Повестка будет сфокусирована на вопросах сотрудничества с дружественными странами, вывозе российской продукции на рынки этих государств, интеграции платежных инфраструктур, конкуренции за инвестиции и человеческий капитал, технологическом развитии.