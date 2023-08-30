Псковские власти в 2024 году вдвое увеличат поддержку органов общественного самоуправления

Благодаря этому в муниципалитетах региона удастся повысить комфортность городской среды и обеспечить выгодные условия для проживания населения

ПСКОВ, 30 августа. /ТАСС/. Власти Псковской области приняли решение об увеличении в два раза, до 110 млн рублей, объема финансирования грантовой поддержки органов территориального общественного самоуправления (ТОС), создаваемых жителями региона. Благодаря этому в муниципалитетах региона удастся повысить комфортность городской среды и обеспечить выгодные условия для проживания населения, сообщил губернатор Михаил Ведерников, выступая на открытии регионального форума местного самоуправления и поддержки общественных инициатив.

Для Псковской области развитие ТОСов крайне актуально, особенно это касается удаленных поселков и деревень. В регионе расположено более 8 тыс. сельских населенных пунктов. По этому показателю область занимает второе место в стране: все деревни и села разбросаны по территории, многие удалены от райцентров и медучреждений. Органы ТОС реализуют в Псковской области проекты по повышению комфортности городской среды и создают механизмы прямого участия граждан в формировании общественных пространств, что является одной из ключевых целей нацпроекта "Жилье и городская среда".

"С Александром Алексеевичем (Котовым, спикером регионального парламента - прим.ТАСС) мы посоветовались и приняли решение, что в следующем году 55 млн рублей на поддержку ТОСов превратятся в 110 млн. <...> Важно, чтобы грантов хватало на более половины заявок, а желательно на две трети. Эти 110 млн рублей плюс инициативное бюджетирование, плюс <...> в подавляющем большинстве муниципалитетов есть свои муниципальные конкурсы", - сказал Ведерников.

Он также добавил, что в настоящее время на территории Псковской области действует 560 ТОСов, которые объединяют более 130 тыс. человек. "Если динамика создания ТОСов кардинально не изменится в сторону увеличения, а я думаю, что такого не будет, потому что значительная часть территории уже покрыта тосовским движением, то, по сути, каждая вторая заявка имеет шанс на победу", - пояснил глава региона.

Поддержка ТОС в регионе

По словам Михаила Ведерникова, с 2019 года на реализацию проектов ТОС в Псковской области выделено 137 млн рублей из областного бюджета. В 2019 году на эти цели было направлено 3,5 млн рублей. В этом году власти выделили в общей сложности 55 млн рублей.

"Это один из инструментов, который меняет менталитет, отношение людей к окружающей среде, друг к другу, отношение людей к поселковой, муниципальной, региональной и даже к федеральной власти. Если раньше деревня встречала только проблемами, сейчас встречает и самоварами, и пирогами. Глаза горят. Дети, молодежь, не бегут из деревни. Они становятся полноправными участниками этого процесса преобразования и если уезжают куда-то учиться, то хотят вернуться", - добавил губернатор.

Территориальное общественное самоуправление - это объединение инициативных граждан, при помощи которого они могут решать широкий круг вопросов, направленных на улучшение качества жизни. В частности, участники объединения могут создавать проекты и программы развития соответствующей территории, принимать решения о благоустройстве дворов вокруг своих домов, о ремонте дорог и тротуаров, о защите экологии и объектов культурного наследия. Деятельность таких структур, как правило, финансируется за счет средств жителей. Деньги на реализацию конкретных проектов ТОС может получить из местных бюджетов, также члены ТОС могут претендовать на грантовую поддержку.