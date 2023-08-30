В Казани протестировали первый троллейбус нового поколения

Всего в город поступят 25 таких машин

КАЗАНЬ, 30 августа. /ТАСС/. Первый троллейбус МАЗ третьего поколения проехал по Казани в День города и республики. Всего в Казань поступят 25 таких троллейбусов, сообщает в среду пресс-служба МУП "Метроэлектротранс" в своем Telegram-канале.

"Первый троллейбус МАЗ третьего поколения в День города и республики проехал по Казани. <…> С появлением в городе МАЗ-303Т20 начинается новая эпоха развития электрического транспорта. <…> Всего в Казань поступят 25 троллейбусов нового поколения", - говорится в сообщении.

В День республики на троллейбусе нового поколения по отремонтированной дороге на улице Кулахметова проехали глава Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин.

"После поставки все троллейбусы пройдут необходимые процедуры настройки и отладки. Прежде чем приступить к перевозке пассажиров водителей обучат вождению на новой технике", - уточнили в пресс-службе мэрии.

Как отмечает пресс-служба МУП "Метроэлектротранс", новый транспорт заменит на маршрутах устаревшие машины 2007 года. В новых троллейбусах увеличили количество мест до 90. Салон оборудован мягкими комфортабельными сиденьями, USB-розетками для зарядки гаджетов.

День республики

В Казани празднуют День города и республики 30 августа. В городе проходит большое количество мероприятий, культурная программа с концертами, фестивалями и активностями.

С праздником жителей Татарстана поздравил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. "Сегодня регион динамично развивается, уверено продвигается по пути преобразований. <...> Увеличивается приток инвестиций, успешно стартуют и реализуются новые проекты. Этими достижениями Татарстан обязан своим талантливым и гостеприимным жителям, которые чтут ценности патриотизма и трудолюбия, уважают традиции многонациональной России и родной Республики", - написал он в своем телеграм-канале.

Поздравления главе Татарстана Рустаму Минниханову и председателю Госсовета республики Фариду Мухаметшину направила и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что стабильное экономическое развитие Татарстана обеспечивают современные нефтегазохимический и агропромышленный комплексы, машиностроение и энергетика. "Регион неизменно демонстрирует высокие показатели по многим направлениям социально-экономического развития, лидирует в сфере цифровой трансформации, успешно реализует государственные программы", - говорится в поздравлении, распространенном пресс-службой Совета Федерации.