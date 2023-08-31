Три школы в Крыму включили в свою программу профильные занятия по гостеприимству

Программа сформирована Федеральным учебным центром "Академия гостеприимства" от курортного комплекса Mriya Resort & SPA

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 августа. /ТАСС/. Три школы Республики Крым - в Ялте, Алупке и Ливадии - включили в свою образовательную программу для старших классов профильные предметы в направлении гостеприимства. Программа сформирована Федеральным учебным центром "Академия гостеприимства" от курортного комплекса Mriya Resort & SPA, сообщили ТАСС в пресс-службе курорта.

"С 1 сентября в программу старших классов трех крымских школ включили профильные предметы в направлении гостеприимства. Профильный класс появится в Ялтинской школе № 10, Алупкинской средней школе № 1 имени Амет-Хана Султана и Ливадийской средней школе имени Героя Советского Союза Петра Алексеевича Рассадкина. Всего обучаться новому направлению будут 50 школьников. Все этапы обучения согласованы с главой Республики Крым, министерством образования и министерством курортов и туризма региона", - рассказали в пресс-службе.

Как уточнили в Mriya Resort & SPA, старшеклассники будут 9 месяцев обучаться индустрии гостеприимства, а также участвовать в практических занятиях на территории курорта. В программу, в частности, входят занятия по администрированию отеля, ресторанному сервису, экскурсионному обслуживанию, поварскому делу, сыроварению, SPA и косметологическим услугам.

"В 2023 году в программу добавили ряд перспективных и востребованных направлений: IT, закупки, проектный менеджер. Ученики смогут погрузиться в эти профессии и понять, как они устроены в рамках гостиничного бизнеса", - добавили в пресс-службе.

Первый в России "Класс гостеприимства" Федеральный учебный центр "Академия гостеприимства" выпустил в школе № 10 Ялты в мае 2023 года. Всего обучение прошли 19 учащихся 10-го класса.