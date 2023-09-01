В Татарстане подбирают площадку для строительства дрон-парка

Среди приоритетных вариантов - территория вблизи Лаишевского технико-экономического техникума

КАЗАНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Территория вблизи Лаишевского технико-экономического техникума рассматривается в качестве приоритетной при выборе площадки для строительства дрон-парка в Татарстане. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главы республики.

"Как только команда Татарстана вернулась с национальных соревнований по беспилотной авиации, [глава региона] Рустам Минниханов встретился с призерами. В числе участников этой встречи был главный победитель "Архипелаг 2023" Булат Нургалиев. Самый молодой оператор БПЛА обратился с предложением организовать в Татарстане дрон-парк. Рустам Нургалиевич эту инициативу поддержал и там же на встрече дал поручение правительству республики подобрать подходящую площадку", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что среди рассматриваемых вариантов - территория вблизи Лаишевского технико-экономического техникума. "Там уже созданы условия для тестирования БПЛА, поэтому площадка рассматривается, как приоритетная для организации дрон-парка", - отметили в пресс-службе.

Тему строительства, в том числе в Татарстане, коптер-парков затронул президент РФ Владимир Путин 1 сентября в ходе открытого урока "Разговор о важном". Во время открытого урока один из участников, 14-летний Булат Нургалиев из Казани, который занимается сборкой и полетами БПЛА, попросил президента открыть в регионах РФ коптер-парки для тренировок, так как из-за действующих ограничений безопасности их проводить сложно. Путин выразил уверенность, что руководители Татарстана услышат разговор и что-то будет сделано.