В Воронеже открылся Платоновский фестиваль искусств

Программу мероприятия открыл концерт сербских музыкантов Неманьи Станкович и Майи Михич

ВОРОНЕЖ, 2 сентября. /ТАСС/. Международный Платоновский фестиваль искусств открыл в Воронеже свою осеннюю программу концертом сербских музыкантов Неманьи Станкович и Майи Михич. В его программе также запланированы спектакли "Душа моя Павел" Российского академического молодежного театра и "Доктор Живаго" московского театра "Мастерская П. Н. Фоменко", который выступит в Воронеже впервые за почти 10 лет, рассказал ТАСС исполняющий обязанности директора Платоновского фестиваля искусств Илья Скрипников.

"Спектакль Российского академического молодежного театра "Душа моя Павел", который поставил художественный руководитель Алексей Бородин, несомненно, получился очень достойным, качественным и интересным, потому что в нем и живая музыка, и большая труппа, и известные Воронежу актеры. И, разумеется, театр "Мастерская П. Н. Фоменко", который не был в Воронеже около 10 <...> лет, со спектаклем "Доктор Живаго". Это тоже будет достаточно интересно", - сказал он.

Осенняя программа Платоновского фестиваля открылась в Концертном зале филармонии Воронежа концертом музыкантов из Сербии Неманьи Станкович (виолончель) и Майи Михич (фортепиано), исполнивших произведения Сергея Рахманинова, Игоря Стравинского, Сергея Прокофьева и других композиторов.

Скрипников рассказал, что летняя часть программы фестиваля была посвящена открытым мероприятиям. Прошли книжная ярмарка, опен-эйр, выступления уличных театров, а осенняя часть вернет зрителей в концертные залы и театры, пройдут фестивальные уик-энды. На протяжении месяца в конце недели зрителям будут представлены концерты или спектакли. Скрипников сказал, что летняя программа фестиваля включала порядка 80 мероприятий, их посетили около 83 тыс. зрителей, на осенней программе организаторы планируют принять около 8 тыс. человек.

Осенняя программа Платоновского фестиваля искусств пройдет со 2 сентября по 2 октября, запланировано 10 показов пяти драматических и хореографических спектаклей, пять концертов музыкантов-виртуозов. Участвуют артисты из Азербайджана, Армении, России и Сербии. Летняя программа фестиваля искусств была показана в Воронеже со 2 июня по 2 июля. В ней приняли участие артисты из Аргентины, Армении, Белоруссии, Вьетнама, Грузии, Индии, Казахстана, Китая, Монголии, России, Турции, Узбекистана и ЮАР. В программу летом впервые включили фестиваль уличных театров, в котором участвовали 12 коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и Воронежа.

О фестивале

Международный Платоновский фестиваль искусств создан в Воронеже в 2010 году, он посвящен творчеству писателя Андрея Платонова (1899-1951). Ранее фестиваль проводился ежегодно в течение двух недель в июне. Его посещали порядка 100 тыс. человек, для которых проводили около 100 музыкальных, выставочных, литературных мероприятий. В 2022 году фестиваль впервые не состоялся.