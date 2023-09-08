Вдохновляли жить. Как в зоосаде прокормили бегемота и спасли животных в блокаду Ленинграда

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года. В эти тяжелые годы Ленинградский зоосад продолжал свою работу, закрываясь для входа лишь в первые две зимы. ТАСС узнал, как сотрудники ухаживали за подопечными, утешая их при вражеских обстрелах, устраивали представления с животными. Блокаду пережила бегемотиха Красавица, при этом ей нужно было 40 кг пищи и 400 л воды в сутки, тогда как в самое голодное время людям выделяли минимально 125 г хлеба

Перед войной

В начале 1941 года в коллекции Ленинградского зоосада было около 140 видов и свыше 440 экземпляров животных, пишет ученый секретарь Ленинградского зоопарка Елена Денисенко в книге "От зверинцев к зоопарку: история Ленинградского зоопарка". Ленинградцы специально приходили к любимым слонихе Бетти и бегемотихе Красавице, любовались азиатскими антилопами нильгау и африканскими гну. Особой гордостью были белые медведи: в 1933 году они впервые принесли потомство и с той поры стали регулярно размножаться. Нигде в мире на тот момент не добивались постоянного приплода у полярных хищников.

В июне 1941 года в зоосаде заработал Театр зверей под руководством дрессировщиков Тамары Рукавичниковой и Ивана Раевского под псевдонимом Кротон. До этого они выступали в цирке с огромными белыми полярными волками — никому из дрессировщиков впоследствии не удалось это повторить.

© СПБ ГБУК “Ленинградский зоологический парк”

Период расцвета сменился тяжелыми годами Великой Отечественной, отметила лектор-методист просветительного отдела Елена Попова, работающая, как и Елена Денисенко, в Ленинградском зоопарке не один десяток лет. Главной заботой первых дней войны для зоосада стала отправка части коллекции в эвакуацию в Казань. Строили клетки, запасали корм для белых медведей, зебр, горных козлов, тапира, тигров, страусов, казуаров, крупных попугаев, черных лебедей, пеликанов и многих других зверей и птиц. Всех подлежащих эвакуации питомцев отправили в тыл в сопровождении тогдашнего директора Михаила Никонова и части сотрудников. Но многие животные осталась в Ленинграде.

Зоосад в осажденном городе

В начале июля 1941 года крупных хищников, которые могли быть опасны в случае выхода из клеток — львов, медведей, волков, — пришлось застрелить. Это стало первым испытанием для тех, кто ухаживал за ними и окружал заботой. К началу блокады города, 8 сентября, в зоосаде насчитывалось 237 животных.

Возглавил работу зоосада в военное время Николай Соколов, который в мирное время заведовал сектором птиц. Ученый описал реакцию разных животных на световые и звуковые раздражители — бомбежки и обстрелы, вой сирен и свет прожекторов, подготовил методику приучения животных к суррогатным кормам. В ночь с 9 на 10 сентября 1941 года прошел первый серьезный налет, на территорию зоосада упали три фугасные бомбы. Одна разрушила вход и кассы, вторая, весом 200 кг, упала на расстоянии нескольких метров от обезьянника. Часть животных погибли, часть получили ранения. Соколов подчеркнул, что эта бомбежка оставила "глубокие и тяжелые следы на психике обезьян".

Директор Ленинградского зоопарка Николай Соколов © СПБ ГБУК “Ленинградский зоологический парк”

"Оставшиеся в живых обезьяны были настолько подавлены всем происшедшим, что несколько дней сидели молча, в каком-то оцепенении, и не реагировали на происходившую вокруг стрельбу из орудий", — констатировал ученый.

Третья бомба попала в пожарную сторожку возле слоновника, который обрушился. Под обломками погибла слониха Бетти, которая жила в зоосаде с 1911 года. По воспоминаниям блокадников, она умирала два дня, издавая жалобные звуки, но вызволить из-под обломков несчастное животное было невозможно. Еще один мощный налет был ночью 17 октября. Тогда от пожара пострадали ближайшие строения, животные.

Разрушенный слоновник, сентябрь 1941 года © СПБ ГБУК “Ленинградский зоологический парк”

"17 октября от попадания бомбы загорелись "Американские горы". Жители из домов напротив рассказывали, что у них даже раскалялись окна и вылетали стекла, настолько был сильный жар. Столб дыма видел весь город. Потом остатками "Американских гор" зоосад топил свои печки", — рассказала Елена Попова.

За две ночи, 9 сентября и 17 октября 1941 года, при воздушных налетах было потеряно 70 животных. После очередного обстрела бизон провалился на дно воронки и не мог выбраться. Обессиленные люди тоже не могли вытянуть его из ямы. Тогда они соорудили настил и, разложив на нем пучки сена от дна до самого верха, выманили животное.

400 л воды и 40 кг корма в блокадный день

В блокаду животные погибали не только от бомбежек, но и, как и люди, от голода. Обессиленным сотрудникам зоосада нужно было заботиться о пище для подопечных. Они самоотверженно боролись за жизни животных: в первые дни войны они подбирали убитых под обстрелами лошадей, собирали овощи на полях. Потом начали собирать желуди, рябину, заготавливали сено, что особенно проблематично при ленинградской погоде. Только весной 1942 года город сумел помочь зоосаду и передал целую тонну хлебной крошки, а летом сотрудники не только у себя, но и в Удельном парке — везде, где только было возможно, посадили овощи.

Особенно много пищи необходимо было для бегемота Красавицы, второй по величине бегемотихи в зоопарках мира. В день бегемоту надо 40 кг корма, в блокадное время основу рациона Красавицы составляли опилки. Их долго распаривали и варили, в 36 кг опилок добавляли 4 кг жмыха, отрубей, овощей и немного хлеба. За Красавицей в войну ухаживала Евдокия Дашина. Для каши, питья и купания бегемота Дашина каждый день приносила на коромысле или привозила на санках 400 л воды из Невы. Без постоянных купаний кожа бегемотов начинает сохнуть, трескаться, кровоточить, что смертельно опасно. Евдокия Ивановна грела воду, два раза в день обмывала животное, слегка обсушивала, а потом втирала в кожу камфарное масло и тюлений жир.

При обстрелах Красавица старалась уйти в воду, как при опасности в природе. Несмотря на то что ее бассейн был сухим, она упорно спускалась туда, ложилась на дно и стонала. Евдокия не оставляла свою любимицу — устраивалась рядом с животным на дне бассейна. Дашина работала с бегемотом и до войны, это был для нее родной и любимый зверь, который ей доверял.

По записям Соколова, к 1 января 1942 года осталось 160 животных, на 1 апреля 1942 года — 85. А Красавица пережила войну и умерла в глубокой старости в декабре 1951 года, прожив в зоосаде Петербурга — Петрограда — Ленинграда 40 лет.

Вдохновляли на жизнь

Зоосад закрывался только в первые две холодные зимы 1941−1942 и 1942−1943 годов. Снег на территории расчистить не могли, засыпать воронки от снарядов — тоже. Весной 1942 года зоосад открылся, и ленинградцы увидели знакомых им выживших животных. Посетителей радовали Красавица, антилопа нильгау Маяк, черный гриф Верочка, медведь Гришка, который тоже пережил войну и дожил до 1970 года, и многие другие. Во время блокады также сделали экспозицию из местных рыбок. Их выловили прямо из городских рек, чтобы представить многообразие животного мира. Летом 1942 года посмотреть на обитателей зоопарка пришли около 7,4 тыс. ленинградцев.

Сотрудники Ленинградского зоопарка, 1945 год © СПБ ГБУК “Ленинградский зоологический парк”

"Коллектив, судя по фото 1945 года, составлял не более 30 человек. Объем работ в военные годы — безумный. Не было ни выходных, ни праздников. Тем не менее у них были партийные собрания, политинформация, выпускали стенгазету. Недавно нашли протоколы собраний военного времени. Там ничего нет про войну. Там хозяйственная работа: починить крышу, вставить окна, соорудить овощехранилище, собрать урожай в Удельном парке. Такие же задачи, как и в мирное время, только еще надо засыпать воронки от бомбежек", — рассказала Елена Попова.

В войну продолжал работать и Театр зверей Ивана Раевского и Тамары Рукавичниковой. В блокаду они выступали с медвежатами, собаками, обезьяной, лисицей, козликом. Дрессировщики перевозили подопечных в клетках по городу и показывали представления для раненых и детей. Подробностей о судьбе самих дрессировщиков было немного, но однажды, рассказывает Елена Попова, в Ленинградский зоопарк пришел пожилой мужчина и сказал: "А мальчик с той фотографии, где собака везет кролика в коляске, — это я". Он оказался их сыном.

Иван Раевский и Тамара Рукавичникова выступают с театром зверей перед моряками Балтийского флота, 1943 год © СПБ ГБУК “Ленинградский зоологический парк”

"Он рассказал историю своих родителей до их работы в зоосаде. Ранее они долго работали в цирке. Он был еще маленький. Его папа был акробатом, мама — из дворянской семьи, занималась балетом. Видимо, тяга к искусству их объединила. Сначала они выступали с акробатическими номерами, потом занялись дрессурой, в том числе волков", — рассказала Елена Попова.

Медаль "За оборону Ленинграда" получили 16 сотрудников зоосада. В память об их подвиге зоопарк оставил название и не изменил его: он и сегодня называется Ленинградским. На стене центрального входа — мемориальная доска. В старейшем здании зоопарка, павильоне "Бурые медведи", которое пережило войну, сейчас работает экспозиция "Зоосад в годы блокады". Туда сотрудники организуют экскурсии, рассказывая о подвиге своих предшественников.

"Пытались создать не мемориальный музей, а хотели погрузить посетителей в атмосферу того времени. Представленные здесь предметы рассказывают о событиях того времени, быте сотрудников зоосада. Есть ветеринарный отдел, научный, жилая зона, образцы корма, фотографии, фрагменты снарядов", — поделилась собеседница.

Мирное время

После войны сотрудники Ленинградского зоосада ждали возвращения животных из Казани, однако обратно их не привезли. Поэтому специалисты сразу стали искать способы расширить коллекцию. В первую очередь в зоосад привозили животных, обитающих на северо-западе страны. Причина в климате: многие помещения были разрушены, отапливалась незначительная часть. Поэтому теплолюбивые обитатели зоосада ютились на очень маленькой площади.

К началу 1950-х в зоосаде насчитывалось более 150 видов. 11 июля 1952 года Ленсовет утвердил новый устав сада, переименовав его в Ленинградский зоологический парк. Затем появились вольер для крокодилов, летний террариум, прибыло редкое животное — овцебык. Демократическая Республика Вьетнам подарила пару слонов — самца Сюн и самку Кунг. В 1956 году у них родился слоненок.

Жирафы Мальчик и Жульетта с жирафенком Ладогой в Ленинградском зоопарке, 1969 год © Белинский Юрий, Пороховников Олег/ ТАСС

В том же году началась история нескольких поколений жирафов: прибыли родоначальники семейства — Мальчик и Жульетта — сетчатые жирафы из Южной Африки. До них жирафы в Петербурге демонстрировались лишь однажды — в XIX веке в зоосаде, который принадлежал тогда Эрнесту Росту. Через несколько лет у пары родился первенец, а сейчас в зоопарке живет одна из потомков той пары — Соня. Династии в Ленинградском зоопарке не редкость: сейчас там также живет внучка белой медведицы Услады, которая прожила в саду 33 года, Хаарчаана. Родственники белых медведей с берегов Невы, помимо зоопарков России, уезжали в Китай, Японию, Вьетнам и даже Австралию.

История

Петербургский зоосад торжественно открыли 1 августа 1865 года. Основателями стали супруги Софья и Юлиус Гебгардт. На открытии были представлены львы, тигры, рысь, ягуар, леопард, антилопа, павлины, обезьяны. Однако из-за недостаточного отопления в первую же зиму многие животные погибли. Постепенно появлялся опыт содержания животных, коллекция зоосада росла, пополнялась редкими даже по нынешним меркам экземплярами: ленивец, броненосец, мелкие сумчатые. Много животных покупали, многих дарили, в том числе и члены императорской фамилии.

Вход в Петербургский зоосад, конец XIX века © Public Domain/ Wikimedia Commons

После супругов Гебгардт на протяжении 24 лет зоосадом управлял Эрнест Рост. Предприниматель поддерживал постоянную связь с учеными Петербурга, консультировался с европейскими специалистами. При нем велись дневники, чтобы проследить все, что происходит с животными. Например, была описана история первой пары бегемотов Петербургского зоологического сада — самки Бахиды и самца Хараси, у которых в разные годы родились пять детенышей. Успешно выкормили и вырастили только одного, однако и это был большой успех. Петербургский зоосад стал третьим зоосадом мира, где это удалось сделать.

К весне 1911 года при новом владельце зоосада Семене Новикове в Петербурге поселились молодые слоны Бетти и Жолли, черный носорог Тали, бегемот Красавица. После революции сад национализировали, а с 1929 года там стала развиваться научная и просветительская работа, появился кружок юных зоологов. Поднимались вопросы о расширении зоосада, и в 1939 году стало известно, что учреждению передадут 150 га Удельного парка — того самого, где в военные годы разбили огород. Однако после войны расширилась только старая территория зоосада, на несколько гектаров за счет территории бывшего госнардома.

Действующий Ленинградский зоопарк расположен в центре города на территории 7,4 га и является одним из самых маленьких по площади в мире. Учреждение непрерывно развивается, там обновляют вольеры, проводят просветительские мероприятия, отмечают разные праздники. Это популярное место не только для жителей города, но и для туристов. При этом вопрос о появлении новых территорий для зоопарка по-прежнему открыт.

Ольга Костромина