У Самарской мечети могут появиться школа для девочек, спорткомплекс и апарт-отель

Предложения разрабатывались с учетом особенностей исторического центра города

САМАРА, 6 сентября. /ТАСС/. Пять объектов, включая школу на 150 девочек, спортивный комплекс и детский культурный центр, могут появиться на территории около Самарской исторической мечети. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

"Концепцию развития территории представили архитектор Расим Вальшин, ранее работавший над восстановлением самой мечети, и проектировщик Татьяна Ахмерова. Так, на прилегающей территории предполагается поэтапное создание пяти объектов: это медресе для девочек - образовательное учреждение на 150 учащихся, спортивный комплекс с подземной парковкой, в котором можно было бы тренироваться и проводить соревнования, апарт-отель, детский культурный центр и жилые апартаменты", - говорится в сообщении правительства.

Предложения разрабатывались с учетом особенностей исторического центра Самары. Концепцию создавали при участии студентов Самарского государственного технического университета. Представители мусульманской общины предполагают, что развитие территории позволит сделать ее привлекательной для жителей и гостей Самары. Восстановленная при поддержке региональных властей историческая мечеть уже стала знаковым объектом как для прихожан, так и для туристов.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров одобрил концепцию проекта. Глава Самары Елена Лапушкина отметила, что эта территория остается сложной для застройки, так как существуют ограничения из-за охранной зоны объектов культурного наследия. Кроме того, сейчас проходит расселение ветхих домов, признанных аварийными и подлежащими реконструкции. Проект обсудят на градсовете.

Историческая мечеть, построенная более 130 лет назад, открылась в Самаре после масштабной реконструкции в октябре прошлого года. В конце XIX - начале ХХ века учреждение являлось центром татарской и мусульманской жизни Самарской области. В начале 1930-х годов здание переоборудовали в детский дом, затем на протяжении многих лет в нем находился детский сад. В 2005 году мечеть была возвращена верующим, спустя еще три года началась работа по ее восстановлению и реставрации.