Парад в честь 80-летия освобождения Ленинграда от блокады заменит выставка ретротехники

По информации Смольного, в федеральный план основных юбилейных мероприятий вошли не только памятные и культурные, но и спортивные события

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Традиционный военный парад на Дворцовой площади в честь Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 27 января 2024 года заменит выставка ретротехники. Об этом рассказали журналистам в пресс-службе Смольного отметив, что к 80-летию памятной даты запланировано более 130 мероприятий.

"По просьбе Министерства обороны Оргкомитет принял решение не проводить 27 января военный парад на Дворцовой площади. Но в такой день Дворцовая площадь не должна пустовать. Комитету по законности и комитету по молодежной политике дано поручение организовать 27 января на Дворцовой площади выставку военной ретротехники", - приводит пресс-служба слова губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

По информации Смольного, в федеральный план основных юбилейных мероприятий вошли не только памятные и культурные, но и спортивные события. Всего 130 мероприятий - 23 проводит правительство Санкт-Петербурга, еще 42 - федеральные органы власти и учреждения.

Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года. Полностью снять блокаду Советской армии удалось лишь год спустя, 27 января 1944 года. Этот день ежегодно отмечается в городе на Неве как День Ленинградской победы.