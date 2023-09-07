Глава Ивановской области: важно правильно раскрыть потенциал каждого малого города

Станислав Воскресенский считает, что бизнес, который в своем развитии учитывает эту специфику, может стать успешным в любом малом городе

Форум "Бизнес в малых городах" стартовал 6 сентября в Шуе Ивановской области. В центре внимания более чем двухсот предпринимателей, представителей институтов поддержки бизнеса, общественных, образовательных и ресурсоснабжающих организаций - создание условий для развития малых городов через стимулирование бизнес-среды.

Развитие малых и исторических городов является для региона одним из приоритетных направлений работы, при этом к каждому городу должен быть свой подход с учетом местных особенностей, важно правильно раскрыть потенциал территории, говорит губернатор области Станислав Воскресенский. Бизнес, который в своем развитии учитывает эту специфику, может стать успешным в любом малом городе, считает он.

"В Юрьевце важным фактором стало наведение порядка с подъездными дорогами к городу. Второе – вернувшиеся туда спустя 13 лет теплоходы, это турпоток, дополнительный спрос для малого бизнеса. Но, например, в Вичуге мы это не повторим, там нет Волги, и должен быть другой подход, у Палеха третий, у Тейкова четвертый. По развитию части наших малых городов уже есть идеи, остальные в проработке", - говорит Воскресенский.

В фоторепораже ТАСС - главные точки приложения усилий губернатора и правительства области по развитию экономики и социальной сферы малых городов и области в целом.

В иконописной мастерской "Палехский иконостас" в Палехе © Владимир Смирнов/ ТАСС

Для Палеха – поселка, где каждый четвертый житель – художник, их поддержка стала главным фактором развития. Сегодня Палех - место притяжения для талантливых людей со всей России. Одним из результатов этого стало активное возрождение иконописи. Например, "Палехский иконостас" из небольшого дела перерос в настоящее художественное производство.

Производство карманных компьютеров Aquarius в Ивановской области © Владимир Смирнов/ ТАСС

В старинной Шуе экономическая активность активизировалась за счет удобной логистики: через этот город проходит практически все железнодорожное сообщение региона. Местные компании получили возможность привлекать кадры из малых городов региона. Как результат – рост деловой активности и развитие промышленности, в том числе в нетрадиционных для области отраслях. К примеру, объем производства предприятия микроэлектроники "Аквариус" за пять лет вырос в три раза.

© Пресс-служба правительства Ивановской области

В волжских городах возрождается речная навигация: с начала сезона в Кинешму, Плес и Юрьевец прибыли 282 теплохода с 69 тысячами туристов. Впервые с 2010 года круизные туристы вернулись в Юрьевец, это стало возможным за счет создания инфраструктуры: в городе реконструировали дамбу, обновили набережную, отремонтировали дороги. А в 2025 году этот старинный город, согласно указу президента России, на федеральном уровне отметит свое 800-летие.

© Пресс-служба правительства Ивановской области

Сегодня малый город Родники – ведущая площадка особой экономической зоны региона. В 2021 году здесь начал работу построенный с нуля комплекс по производству трикотажного полотна "Унтекс". Выход фабрики на полную мощность увеличит долю ивановских компаний до 3/4 от общероссийского производства трикотажных тканей.

© Пресс-служба правительства Ивановской области

В малых городах растет число сыроделов. За последние пять лет в Ивановской области стали производить более 100 новых сортов сыра. Стимулом для них стало создание условий для реализации продукции: еженедельные ярмарки, "фермерские островки", сеть фермерских магазинов. За пять лет местные фермеры увеличили производство почти вдвое, а свою долю в общем объеме регионального валового производства сельхозпродукции - до 10%.

© Пресс-служба правительства Ивановской области

Завод по производству навесного оборудования для дорожно-строительной и горнодобывающей техники "Профессионал" создает рабочие места для жителей малых городов Ивановской области. За пять лет предприятие выросло в два раза: открыт цех по выпуску кузовов, компания строит на площадке ОЭЗ завод по производству дорожно-строительной техники. Сейчас на производстве работает более 1700 человек, и есть еще 200 вакансий.

Открытие железнодорожного вокзала Иваново после реконструкции © Владимир Смирнов/ ТАСС

Общим фактором развития малых городов стало повышение связности территорий за счет перезапуска пригородной железнодорожной сети. Малые города связали комфортабельными рельсовыми автобусами "Орлан", появилась возможность жить в одном городе, а работать или учиться в другом. Проект выиграл Национальную премию Минтранса РФ "Формула движения" в номинации "Лучшее решение в области пассажирского транспорта". Привели в порядок и опорную дорожную сеть между малыми городами, 96,7% трасс теперь в нормативном состоянии - это один из лучших показателей в России.

© Владимир Смирнов/ ТАСС

В каждом малом городе Ивановской области развивают городскую среду. С 2019 года создано 46 знаковых общественных пространств - это скверы, парки, площади. Во всех волжских городах построили набережные. Область среди лидеров по победам во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Действует и региональная программа - за четыре года благоустроены 350 улиц, скверов и дворов.

Открытие железнодорожного вокзала Иваново после реконструкции © Владимир Смирнов/ ТАСС

Станислав Воскресенский связывает успешность развития малых городов с сохранением исторического наследия. Поворотным событием стала реконструкция железнодорожного вокзала в Иваново совместно с РЖД. Памятнику конструктивизма 30-х годов вернули исторический облик. Чуть позже восстановили вокзал в Шуе. В рамках нацпроекта "Наука и университеты" стартовал масштабный проект по созданию научно-образовательного центра "Большая Ивановская мануфактура" на площадке старинных фабричных корпусов в центре Иваново. Возрождение уникального памятника архитектуры – одна из задач проекта.

Рождественский фестиваль в Ивановской области © Владимир Смирнов/ ТАСС

В малых городах Ивановской области появляются самобытные мероприятия, которые активизируют местные сообщества и привлекают гостей. Одно из самых ярких – фестиваль "Русское Рождество" в Шуе, который рассказывает о традициях этого праздника в дореволюционной России. В дни новогодних каникул в Шую приезжают до 200 тысяч гостей.