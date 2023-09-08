"Артек" организовал фестиваль грамотности для 3,2 тыс. детей из всех регионов России

На площадке мероприятия Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий подготовил игру "Финансовый квиз"

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Международный детский центр (МДЦ) "Артек" совместно с тематическими партнерами организовал фестиваль грамотности для 3,2 тыс. детей из всех регионов России, а также из семи стран мира, сообщили ТАСС в пресс-службе "Артека".

"8 сентября отмечается Международный день грамотности. Основным событием, посвященным этой дате, стал масштабный фестиваль грамотности "Учись и познавай", который объединил более 3,2 тыс. детей из 89 субъектов Российской Федерации и 7 иностранных государств. Дети участвуют в различных активностях, получают новые знания и яркие впечатления. <...> Площадки фестиваля включают в себя активности, которые позволяют детям улучшить разные составляющие функциональной грамотности. Событие организовано совместно с тематическими партнерами "Артека", - рассказали в пресс-службе.

На площадке фестиваля Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий подготовил игру "Финансовый квиз". Кроме того, мастер-классы по основам медиажурналистики проводят специалисты Профсоюза работников народного образования и науки РФ, Самарский национальный исследовательский университет им. академика С. П. Королева организовал научно-популярный лекторий "Я хочу поделиться" и интеллектуальную игру "Знакомство с лингвистикой".

"АНО "Артмастерс" знакомит детей с креативными индустриями, а Финансовый университет при правительстве РФ - с основами финансовой грамотности. На площадке Русского географического общества дети работают со спилс-картами и напольной географической картой, пробуют найти объекты с помощью географических координат, учатся измерять расстояние с помощью курвиметра и многое другое", - добавили в "Артеке"

Также в фестивале, в частности, приняли участие специалисты Федерального казначейства и Фонда социальных инвестиций.