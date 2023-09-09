В Якутске оценили полную ликвидацию аварийного деревянного жилья в 39 млрд рублей

Из 780 домов необходимо переселить 28 тыс. человек

ВЛАДИВОСТОК, 9 сентября. /ТАСС/. Полная ликвидация аварийного деревянного жилья в Якутске потребует финансирования в объеме более 39 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве экономики Якутии в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Для полной ликвидации аварийного деревянного жилья в Якутске необходимо переселить 28 тыс. человек из 780 домов площадью 349 тыс. кв. м. Потребность в финансировании - 39,4 млрд рублей", - сообщили в министерстве.

Как сообщал ранее глава Якутии Айсен Николаев, до конца 2023 года в Якутске завершится расселение домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. После этого периода аварийными были признаны еще 2 479 многоквартирных домов, в том числе в Якутске - 855 многоквартирных домов.

"Якутск растет быстрыми темпами, и это накладывает повышенную нагрузку на инфраструктуру. Численность населения Якутской агломерации увеличилась за последние 10 лет почти на треть, на 106 тыс. человек, до 378 тыс. человек. Для людей, которые приезжают в город из сельских населенных пунктов за новыми перспективами, нужны жилье и работа, необходимо устроить детей в школы и детские сады. Поэтому такая высокая потребность в жилищном строительстве, ликвидации аварийного жилья, строительстве школ, детских садов, объектов спорта и здравоохранения", - добавили в ведомстве.

Вопросы уровня обеспеченности жильем, жилищного строительства и мер поддержки обсудят в ходе деловой программы ВЭФ.

О форуме

VIII ВЭФ пройдет во Владивостоке с 10 по 13 сентября. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер.